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5 июня 2017, 10:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник Николай Тимашов принял квалификационное предложение ХК «Автомобилист»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 5 июн — Р-Спорт. Защитник Николай Тимашов принял квалификационное предложение «Автомобилиста» о заключении двустороннего контракта сроком на два года, сообщается на официальном сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

Тимашов выступает за «Автомобилист» с сезона-2015/16. В прошедшем чемпионате КХЛ 23-летний хоккеист забросил семь шайб и сделал 11 результативных передач в 57 матчах.

«Автомобилист» в сезоне-2016/17 занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф КХЛ.

Автомобилист
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