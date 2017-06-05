Защитник Николай Тимашов принял квалификационное предложение ХК «Автомобилист»

Тимашов выступает за «Автомобилист» с сезона-2015/16. В прошедшем чемпионате КХЛ 23-летний хоккеист забросил семь шайб и сделал 11 результативных передач в 57 матчах.

«Автомобилист» в сезоне-2016/17 занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф КХЛ.