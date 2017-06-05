Защитник Николай Тимашов принял квалификационное предложение ХК «Автомобилист»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 5 июн —
Р-Спорт. Защитник Николай Тимашов принял квалификационное предложение «Автомобилиста» о заключении двустороннего контракта сроком на два года, сообщается на официальном сайте екатеринбургского хоккейного клуба.
Тимашов выступает за «Автомобилист» с сезона-2015/16. В прошедшем чемпионате КХЛ 23-летний хоккеист забросил семь шайб и сделал 11 результативных передач в 57 матчах.
«Автомобилист» в сезоне-2016/17 занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в
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