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5 июня 2017, 9:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Романцев вернулся в «Амур»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

«Амур» подписал контракт с форвардом Данилом Романцевым.

Об этом информирует официальный сайт хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение команды Континентальной хоккейной лиги с 24-летним игроком рассчитано на один сезон. Также сообщается, что соглашение между хоккеистом и клубом носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне Романцев уже выступал за дальневосточную команду и набрал 1 (0+1) очко в 38 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Показатель полезности составил «-10».

Амур
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