Хабаровский «Амур» заключил контракт с еще одним игроком

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Соглашение рассчитано на год. Отмечается, что ранее он уже выступал за хабаровскую команду, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Напомним, до этого к «Амуру» присоединился нападающий Игорь Величкин и другие игроки.