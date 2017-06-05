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5 июня 2017, 4:26 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Хабаровский «Амур» заключил контракт с еще одним игроком

ХК «Амур» заключил двусторонний контракт с нападающим Данилом Романцевым.

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Соглашение рассчитано на год. Отмечается, что ранее он уже выступал за хабаровскую команду, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Напомним, до этого к «Амуру» присоединился нападающий Игорь Величкин и другие игроки.
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