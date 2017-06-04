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4 июня 2017, 17:11 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СМИ: Ковальчук заинтересован в продолжении карьеры в НХЛ

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Илья Ковальчук рассчитывает продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает журналист портала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее сообщалось что клуб НХЛ Нью-Джерси который владеет правами на 34-летнего нападающего провел с игроком переговоры. Увеличить
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Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси», который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что ни один игрок лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. Ковальчук, в свою очередь, отметил, что хочет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Были сообщения, что Ковальчук останется в КХЛ и не вернется в Северную Америку, — сказал Фридман. — Источники сообщают, что это не так. Ковальчук по-прежнему очень заинтересован в том, чтобы играть в НХЛ в следующем сезоне».

Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010—2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

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