СМИ: Ковальчук заинтересован в продолжении карьеры в НХЛ

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Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси», который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что ни один игрок лиги не будет участвовать в Играх 2018 года. Ковальчук, в свою очередь, отметил, что хочет выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Были сообщения, что Ковальчук останется в КХЛ и не вернется в Северную Америку, — сказал Фридман. — Источники сообщают, что это не так. Ковальчук по-прежнему очень заинтересован в том, чтобы играть в НХЛ в следующем сезоне».

Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010—2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).