NY Post: В услугах Ковальчука заинтересовано более шести клубов НХЛ
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
На нападающего СКА Илью Ковальчука претендует более шести клубов НХЛ, среди которых «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Ливз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает в своей колонке обозреватель New York Post Ларри Брукс.
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«Блюз», «Мэйпл Ливз», и «Шаркс» находятся среди более полудюжины клубов, которые выразили заинтересованность в услугах Ковальчука. Безусловно, «Рейнджерс» тоже среди этих команд, но обстоятельства могут помешать его переезду в
Ранее генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи опроверг слухи об интересе команды к Ковальчуку.
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