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4 июня 2017, 17:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

NY Post: В услугах Ковальчука заинтересовано более шести клубов НХЛ

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

На нападающего СКА Илью Ковальчука претендует более шести клубов НХЛ, среди которых «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Ливз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает в своей колонке обозреватель New York Post Ларри Брукс.

На нападающего <span class=error>СКА</span> Илью Ковальчука претендует более шести клубов <span class=error>НХЛ</span> среди которых Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз Торонто <span class=error>Мэйпл</span> <span class=error>Ливз</span> Сан-Хосе <span class=error>Шаркс</span> и Нью-Йорк Рейнджерс сообщает в своей колонке обозреватель New <span class=error>York</span> <span class=error>Post</span> <span class=error>Ларри</span> <span class=error>Брукс</span>. Увеличить
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«Блюз», «Мэйпл Ливз», и «Шаркс» находятся среди более полудюжины клубов, которые выразили заинтересованность в услугах Ковальчука. Безусловно, «Рейнджерс» тоже среди этих команд, но обстоятельства могут помешать его переезду в Нью-Йорк, — говорится в статье Брукса.

Ранее генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи опроверг слухи об интересе команды к Ковальчуку.

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