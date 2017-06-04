Обзор дня: Ничушкину рано возвращаться в НХЛ
Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин может вернуться в «Даллас»,
кто-то от лица «Динамо» ведет переговоры со снайпером из Казахстана, а в «Сочи» приглашают на просмотр и молодых, и старых.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Валерий Ничушкин может вернуться в НХЛ уже этим летом, но тут последнее слово за ЦСКА. При действующем контракте нападающего не отпустят, так как в армейском клубе вообще ненавидят НХЛ и не будут усиливать те команды просто так. Возможно, что есть договоренность о досрочном отъезде, но вряд ли. Cтоит ли Валерию уезжать? В «Далласе» при Линди Раффе у него и все было плохо, а уж работать с Кеном Хичкоком вообще не вариант.
У Хичкока очень странные требования к форвардам. Да, такие, как Владимир Тарасенко, могут себе позволить чуть больше, но в последний сезон и он утомился — пропал былой блеск. Никита Филатов сейчас хвалит этого тренера, говорит, что он пытался научить его правильному хоккею, но к этому хоккеисту понимание пришло гораздо позже.
Ничушкин за год в ЦСКА, где он должен был стать лидером, скорее разочаровывал, а в состав национальной команды его включили со странной аргументацией, дескать, он может быть силовым форвардом. Но и в сборной Валерий ничего показать не мог. Так что лучше остаться и постараться изменить свой менталитет. А через год возвращаться в «Старз» уверенным в себе нападающим. Там уже и Хичкока, возможно, снимут. У тренеров, обещавших прекратить карьеру, но потом передумавших,
ДОУС — В «ДИНАМО».
Вчера была суббота, и все перепутали, кто же может перейти в московское «Динамо» — Найджел Доус или Дастин Бойд. Наконец, под вечер выяснилось, что это
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС АНДРЕЯ ШЕФЕРА.
Летом в «Сочи» творятся удивительные вещи. В прошлом году они попытались вернуть много игроков из Северной Америки, но все это закончилось неудачно. Сейчас просмотровые контракты подписали двое. Особенно странно видеть в этом списке защитника Андрея Шефера.
Ему уже 35 лет и прошлый сезон он пропустил. Как еще назвать 7 матчей за «Северсталь» и разрыв контракт в начале сентября? И это в Череповце, где к игрокам относятся бережно, так как выбор невелик. Да и то, что после этого он не нашел команду, выглядит подозрительно. Молодой защитник Артем Мальцев из
Заключили пробные соглашения с защитниками Андреем Шефером, Романом Таталиным и Артемом Мальцевым.
НЕПРИЯТНЫЕ ВЕСТИ ИЗ ХАБАРОВСКА.
Скажу откровенно, я не знаю про наличие долгов в «Амуре», но в ближайшие дни постараюсь
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