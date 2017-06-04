Обзор дня: Ничушкину рано возвращаться в НХЛ

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Валерий Ничушкин может вернуться в НХЛ уже этим летом, но тут последнее слово за ЦСКА. При действующем контракте нападающего не отпустят, так как в армейском клубе вообще ненавидят НХЛ и не будут усиливать те команды просто так. Возможно, что есть договоренность о досрочном отъезде, но вряд ли. Cтоит ли Валерию уезжать? В «Далласе» при Линди Раффе у него и все было плохо, а уж работать с Кеном Хичкоком вообще не вариант.

У Хичкока очень странные требования к форвардам. Да, такие, как Владимир Тарасенко, могут себе позволить чуть больше, но в последний сезон и он утомился — пропал былой блеск. Никита Филатов сейчас хвалит этого тренера, говорит, что он пытался научить его правильному хоккею, но к этому хоккеисту понимание пришло гораздо позже.

Ничушкин за год в ЦСКА, где он должен был стать лидером, скорее разочаровывал, а в состав национальной команды его включили со странной аргументацией, дескать, он может быть силовым форвардом. Но и в сборной Валерий ничего показать не мог. Так что лучше остаться и постараться изменить свой менталитет. А через год возвращаться в «Старз» уверенным в себе нападающим. Там уже и Хичкока, возможно, снимут. У тренеров, обещавших прекратить карьеру, но потом передумавших, что-то ломается внутри.

ДОУС — В «ДИНАМО».

Вчера была суббота, и все перепутали, кто же может перейти в московское «Динамо» — Найджел Доус или Дастин Бойд. Наконец, под вечер выяснилось, что это все-таки будет Доус. Все верно. В тройке с Бойдом и Боченски он всегда находился на пике. В двух последних турнирах на его счету 74 гола. Правда, есть один вопрос, который не дает покоя. С кем именно ведет переговоры представитель Найджела? Кто будет подписывать контракт с легионером? Мы даже не знаем, кто его будет презентовать, да и какое московское «Динамо» выступит в следующем сезоне. А так, новость приятная для поклонников клуба. Сейчас с забивающими игроками серьезные проблемы.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС АНДРЕЯ ШЕФЕРА.

Летом в «Сочи» творятся удивительные вещи. В прошлом году они попытались вернуть много игроков из Северной Америки, но все это закончилось неудачно. Сейчас просмотровые контракты подписали двое. Особенно странно видеть в этом списке защитника Андрея Шефера.

Ему уже 35 лет и прошлый сезон он пропустил. Как еще назвать 7 матчей за «Северсталь» и разрыв контракт в начале сентября? И это в Череповце, где к игрокам относятся бережно, так как выбор невелик. Да и то, что после этого он не нашел команду, выглядит подозрительно. Молодой защитник Артем Мальцев из Санкт-Петербурга на два года отправлялся в лигу Квебека, но особых лавров там не снискал. Его можно подписать только в фарм-клуб.

Заключили пробные соглашения с защитниками Андреем Шефером, Романом Таталиным и Артемом Мальцевым.

НЕПРИЯТНЫЕ ВЕСТИ ИЗ ХАБАРОВСКА.

Скажу откровенно, я не знаю про наличие долгов в «Амуре», но в ближайшие дни постараюсь что-нибудь выяснить. Хотя сам факт, что в прессе уже появилась информация о том, что в Хабаровске платят лишь часть положенной зарплаты игрокам, настораживает. Не секрет, что «Амур» в зоне риска, с ним могут расстаться без сожаления и заполненный стадион на матчах в последнем регулярном чемпионате не станет преградой.