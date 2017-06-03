Найджел Доус может перейти из «Барыса» в другой клуб КХЛ
Форвард играет за астанинский клуб с 2011 года.
Форвард астанинского «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Доус играет за «Барыс» с 2011 года. За шесть сезонов 32-летний нападающий провел в КХЛ 369 матчей в регулярных чемпионатах и
«Доус в это межсезонье может сменить “Барыс” на “Динамо”, но это точно не случится раньше, чем завершится борьба за власть в московском клубе. По другому игроку “Барыса”, Дастину Бойду, пока предметного разговора нет», — сообщил источник агентства.
Следственная группа вечером 1 июня провела осмотр в офисном помещении московского «Динамо» и осуществила выемку бухгалтерской документации. Согласно сообщению на официальном сайте хоккейного клуба, следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления центрального совета Всероссийского
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в пятницу заявил, что московскому хоккейному клубу «Динамо» «ничего не угрожает, это великий клуб, бренд, безусловно, сохранится».
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