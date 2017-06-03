Первый вице-президент «Амура» опроверг информацию о долгах хабаровского клуба

Как стало известно «Чемпионату», «Амур» имеет задолженности перед игроками и тренерами с декабря 2016 года. По нашей информации, руководство хабаровского клуба каждый месяц выплачивает аванс в размере 1/20 части заработной платы.

«Без комментариев. Такой проблемы в “Амуре” не существует», — сказал Филиппенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.