«Амур» с декабря 2016 года не выплачивает зарплату в полном объёме

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По нашей информации, руководство хабаровского клуба каждый месяц выплачивает аванс в размере 1/20 части заработной платы. Тем самым «Амуру» удаётся избежать подачи заявлений в арбитраж со стороны хоккеистов и тренеров. «Амур» является наиболее проблемным клубом КХЛ после московского «Динамо».