Патефон, Шаляпин и сигарный дым. Не стало Анатолия Бардина

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Отчего-то мы чаще встречались где-то в Европе, чем в Москве — хоть жил Анатолий Бардин в двух шагах от редакции. В последние годы, впрочем, перебрался в Карловы Вары….

Там — то в Кельне, то в Братиславе — выглядел Анатолий Федорович добрым русским барином. Всюду был со свитой, смотрел ласково. Даже когда не было в руках его сигары, казалось — она есть.

Не знаю, почему — но настроение всякий раз повышалось. Он был мастер заражать добрыми эмоциями. Вкусом к жизни. Жить этот человек умел ярко и широко. Одним своим видом призывая присоединиться к празднику: «ты почему не с нами?!».

Мне все хотелось расспросить — не скучно вам там, в этих Варах? Не жмет в плечах городок? Не тянет обратно в хоккей? Я-то, раз оказавшись, заскучал на вторые сутки.

Бардин в свои годы регистрировался в Фейсбуке — посылая миру сигнал: скучновато, тесновато….

**

Сколько раз ездил я по его приглашению в Омск — не сосчитать. С Бардиным было интересно дружить. С каждым корреспондентским приездом истории из судейского прошлого становились все цветастее. А жизнь добавляла новых.

Он был открытым парнем, человеком куража. Казался веселым авантюристом. С каждым годом в хоккее таких все меньше — старые уходят, новые как-то не рождаются. Сегодняшние — совсем скучные. Бардина же мутило от лозунгов и пафоса, вот за это я ручаюсь.

Его кабинет оформлен был словно музей — резное бюро, коробка с сигарами, патефон, древний фотоаппарат….

— Гляжу на все это — так приятно становится! — улыбался хозяин кабинета. — Тебе какую сигару?

Я с ужасом отмахивался от сигарной коробки — а Бардин с наслаждением, растягивая слова, выговаривал:

— А я — вот эту-у-у… .

Кабинет наполнялся вкусным дымом — и я жалел, что отказался.

— Праздники у нас еще будут! — подмигивал Бардин.

Я верил — будут. Хотя газеты писали, что дела его и «Авангарда» плохи.

— Про хоккей — потом, — говорил Анатолий Федорович. — Сейчас я вот что покажу. Слушаем!

Я замирал — и слушал патефонный треск. Прорывалась сквозь который величавость баса.

— Шаляпин? — угадывал я.

Бардин коротко кивал. Выпустив ещё одно облачко дыма.

Мы говорили про Шаляпина. «Он мне душу согревает!» — поднимал палец Бардин, — и переключались на сигары:

— С Женей Гинером недавно обсуждали эту тему, мне было интересно. Он-то курит только Hoyo de Monterrey, Double Corona. Да, они хорошие. А вот пробовал из Доминиканы, Ниарагуа — какая-то сушеная трава….

Я кивал с важностью. Будто взвешивая всякое слово и соглашаясь. Хоккей из нашего разговора уходил все дальше. Вдруг выныривая из глубины посторонних тем:

— Меня-то на это дело подсадил Геннадий Величкин. В 2004-м году у нас возник газетный спор. «Магнитка» два раза обыграла нас дома, накануне омского матча открываю газету — а там Геннадий Иванович рассказывает: дескать, хранится у меня в хрустальном кубе особая сигара. Закурю ее на льду Омска. Хоккеисты наши обиделись: «Анатолий Федорович, что за безобразие? А мы что, не закурим?» И я ответил — у нас есть целый ящик кубинских сигар. А курить их собираемся в Магнитогорске. Спасибо Гене за это увлечение!

Будь моя воля — я бы не говорил с Бардиным о хоккее вообще. Жизнь его казалась столь цветастой и полной анекдотов, которые оказывались былью, — что уж тут о хоккее?

— Я ведь спасателем работал… — вспоминал вдруг мой герой.

— Ага! — радовался я. Люблю такие истории. — Спасли кого-нибудь?

— Не совсем, — вкрадчиво усмехался Бардин. — При мне случилось единственное происшествие. Как-то выловили утопленницу — она уже, видно, несколько дней плавала. Так опытные спасатели подсказали, что ее надо зацепить багром и оттащить к дальнему берегу — в зону Кировского пляжа.

— Зачем? — ошарашенно переспрашивал я.

Бардин смотрел на меня словно на инвалида по уму:

— Чтоб не нашей бригаде отчитываться….

О судейском прошлом рассказывал с такими искорками в глазах, похахатывая, что и сравнить не с кем. Разве что с моим соседом по Тарасовке — легендарным судьей и администратором Анатолием Сеглиным. Те же интонации, та же величавость. Тот же юмор.

Достаю сейчас старую заметку, перечитываю — и голос Бардина у меня в ушах:

— Начальники перед матчем говорили игрокам: «Сегодня судья Бардин. Так что засуньте язык в одно место и помалкивайте. Он человек обеспеченный, всегда судит честно». Я и впрямь уже крепко стоял на ногах — занимался нефтепродуктами, ездил на «Мерседесе». А это те времена, когда для хоккеистов пределом мечтаний была «девятка». Был забавный случай в Усть-Каменогорске. Местное «Торпедо» принимало «Крылья Советов». Уже перед выходом на лед я услышал, как мальчонка из «Крылышек» обращается к кому-то из партнеров: «Все понятно, судью купили». Я разозлился.

— Что сделали?

— Отодвинул ворот рубахи, показал ему золотую цепь с палец толщиной. Потом добавил: «У меня в Омске стоит машина, которая стоит больше, чем вся ваша команда». В «Крыльях» с деньгами тогда было совсем плохо.

— Цепи уж нет.

— Зато «Мерседесу» я верен. Двадцать с лишним лет езжу только на них. Правда, четыре года назад захотелось чего-то необычного. Решил «Кадиллак» взять за 85 тысяч долларов. Но откатал несколько месяцев — и продал себе в убыток. Не понравилась. Какой-то он мягкий, вальяжный… Не мое!

Мы много говорили о хоккее. Об «Авангарде» и Абрамовиче. О Сушинском и Иване Глинке.

Но о хоккее мне и сегодня есть с кем говорить.

С кем слушать Шаляпина под сигарный дым — таких, кажется, не осталось.

Бардин был веселым и открытым. Такие люди должны жить долго. Но получается не всегда.