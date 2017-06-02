Патефон, Шаляпин и сигарный дым. Не стало Анатолия Бардина
Сегодня на 61-м году ушел из жизни бывший президент «Авангарда», судья международной категории. Именно под его управлением омский клуб выиграл свой единственный титул чемпиона России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Там — то в Кельне, то в Братиславе — выглядел Анатолий Федорович добрым русским барином. Всюду был со свитой, смотрел ласково. Даже когда не было в руках его сигары, казалось — она есть.
Не знаю, почему — но настроение всякий раз повышалось. Он был мастер заражать добрыми эмоциями. Вкусом к жизни. Жить этот человек умел ярко и широко. Одним своим видом призывая присоединиться к празднику: «ты почему не с нами?!».
Мне все хотелось расспросить — не скучно вам там, в этих Варах? Не жмет в плечах городок? Не тянет обратно в хоккей?
Бардин в свои годы регистрировался в Фейсбуке — посылая миру сигнал: скучновато, тесновато….
**
Сколько раз ездил я по его приглашению в Омск — не сосчитать. С Бардиным было интересно дружить. С каждым корреспондентским приездом истории из судейского прошлого становились все цветастее. А жизнь добавляла новых.
Он был открытым парнем, человеком куража. Казался веселым авантюристом. С каждым годом в хоккее таких все меньше — старые уходят, новые
Его кабинет оформлен был словно музей — резное бюро, коробка с сигарами, патефон, древний фотоаппарат….
— Гляжу на все это — так приятно становится! — улыбался хозяин кабинета. — Тебе какую сигару?
Я с ужасом отмахивался от сигарной коробки — а Бардин с наслаждением, растягивая слова, выговаривал:
— А я — вот
Кабинет наполнялся вкусным дымом — и я жалел, что отказался.
— Праздники у нас еще будут! — подмигивал Бардин.
Я верил — будут. Хотя газеты писали, что дела его и «Авангарда» плохи.
— Про хоккей — потом, — говорил Анатолий Федорович. — Сейчас я вот что покажу. Слушаем!
Я замирал — и слушал патефонный треск. Прорывалась сквозь который величавость баса.
— Шаляпин? — угадывал я.
Бардин коротко кивал. Выпустив ещё одно облачко дыма.
Мы говорили про Шаляпина. «Он мне душу согревает!» — поднимал палец Бардин, — и переключались на сигары:
— С Женей Гинером недавно обсуждали эту тему, мне было интересно.
Я кивал с важностью. Будто взвешивая всякое слово и соглашаясь. Хоккей из нашего разговора уходил все дальше. Вдруг выныривая из глубины посторонних тем:
—
Будь моя воля — я бы не говорил с Бардиным о хоккее вообще. Жизнь его казалась столь цветастой и полной анекдотов, которые оказывались былью, — что уж тут о хоккее?
— Я ведь спасателем работал… — вспоминал вдруг мой герой.
— Ага! — радовался я. Люблю такие истории. — Спасли
— Не совсем, — вкрадчиво усмехался Бардин. — При мне случилось единственное происшествие.
— Зачем? — ошарашенно переспрашивал я.
Бардин смотрел на меня словно на инвалида по уму:
— Чтоб не нашей бригаде отчитываться….
О судейском прошлом рассказывал с такими искорками в глазах, похахатывая, что и сравнить не с кем. Разве что с моим соседом по Тарасовке — легендарным судьей и администратором Анатолием Сеглиным. Те же интонации, та же величавость. Тот же юмор.
Достаю сейчас старую заметку, перечитываю — и голос Бардина у меня в ушах:
— Начальники перед матчем говорили игрокам: «Сегодня судья Бардин. Так что засуньте язык в одно место и помалкивайте. Он человек обеспеченный, всегда судит честно». Я и впрямь уже крепко стоял на ногах — занимался нефтепродуктами, ездил на «Мерседесе». А это те времена, когда для хоккеистов пределом мечтаний была «девятка». Был забавный случай в
— Что сделали?
— Отодвинул ворот рубахи, показал ему золотую цепь с палец толщиной. Потом добавил: «У меня в Омске стоит машина, которая стоит больше, чем вся ваша команда». В «Крыльях» с деньгами тогда было совсем плохо.
— Цепи уж нет.
— Зато «Мерседесу» я верен. Двадцать с лишним лет езжу только на них. Правда, четыре года назад захотелось
Мы много говорили о хоккее. Об «Авангарде» и Абрамовиче. О Сушинском и Иване Глинке.
Но о хоккее мне и сегодня есть с кем говорить.
С кем слушать Шаляпина под сигарный дым — таких, кажется, не осталось.
Бардин был веселым и открытым. Такие люди должны жить долго. Но получается не всегда.
Спите спокойно, Анатолий Федорович.
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