Будущее ХК «Динамо» может определиться в понедельник
В понедельник, по информации «СЭ», должна состояться встреча с участием нынешнего руководства ХК «Динамо», представителей ВФСО «Динамо» и лиц, которые могут возглавить клуб в ближайшее время.
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По ее итогам с большой долей вероятности определится будущее команды.
Напомним, что в это воскресенье истекает десятидневный срок для предоставления финансовых гарантий со стороны клуба в КХЛ для участия в следующем сезоне. В «Динамо» существует задолженность по аренде базы в Новогорске и зарплате перед игроками и сотрудниками. (Алексей ШЕВЧЕНКО).
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