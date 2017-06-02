Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29962795/
2 июня 2017, 18:16 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Будущее ХК «Динамо» может определиться в понедельник

В понедельник, по информации «СЭ», должна состояться встреча с участием нынешнего руководства ХК «Динамо», представителей ВФСО «Динамо» и лиц, которые могут возглавить клуб в ближайшее время.

В понедельник по информации СЭ должна состояться встреча с участием нынешнего руководства ХК Динамо представителей <span class=error>ВФСО</span> Динамо и лиц которые могут возглавить клуб в ближайшее время. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По ее итогам с большой долей вероятности определится будущее команды.

Напомним, что в это воскресенье истекает десятидневный срок для предоставления финансовых гарантий со стороны клуба в КХЛ для участия в следующем сезоне. В «Динамо» существует задолженность по аренде базы в Новогорске и зарплате перед игроками и сотрудниками. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Что происходит с «Динамо»?

Что происходит с «Динамо»?

В последние дни из московского «Динамо» доносятся не самые веселые вести. Почему в именитом клубе возникла неразбериха?
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Из ЦСКА ушли три игрока

Перемены в "Спартаке"

Халк наигрался в Китае