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2 июня 2017, 18:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо»

Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо» по соглашению сторон.

Нападающий <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Эллисон</span> расторг контракт с минским Динамо по соглашению сторон. Увеличить
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Пресс-служба клуба сообщает, что хоккеист обратился с просьбой о досрочном окончании контракта сразу по окончании сезона-2016/17. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.

33-летний форвард выступал в Минске на протяжении трёх сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набрав 49 (16+33) баллов за результативность с показателем полезности «-9», в пяти играх плей-офф забросил две шайбы, показатель полезности «+2».

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