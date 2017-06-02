Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо»
Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо» по соглашению сторон.
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33-летний форвард выступал в Минске на протяжении трёх сезонов. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набрав 49 (16+33) баллов за результативность с показателем полезности «-9», в пяти играх
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