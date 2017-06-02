Нападающий Мэтт Эллисон расторг контракт с минским «Динамо»

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Пресс-служба клуба сообщает, что хоккеист обратился с просьбой о досрочном окончании контракта сразу по окончании сезона-2016/17. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.