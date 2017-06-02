Рейтинг клубов КХЛ. Справедливость или беззаконие?

На днях случилось то, о чём подробно рассказывал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона. На последнем месте оказался исключённый из числа участников КХЛ новокузнецкий «Металлург».

В основе рейтинга, как пояснили в лиге, заложено восемь параметров со следующим ранжированием: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%). Справедлива новая система успешности команд и кто оказался в группе риска?

Лидеры: в топ-5 команд входят СКА, «Йокерит», ЦСКА, «Магнитка» и «Авангард»

Сразу отметим, что составление подобных списков изначально носит не самый объективный характер. Все мы прекрасно понимаем, что возможности СКА и ЦСКА выше, чем у остальных. А потому и спрос с таких команд должен быть совершенно иным. Не зря в ЦСКА не ставят никаких других задач, кроме завоевания кубка Гагарина. А СКА его завоевал уже два раза. Всё это замечательно, но зачем в пример тем, кто живёт в благополучии и ни в чём не нуждается, приводить проблемные клубы? Ситуация складывается попросту некорректная. Это всё равно, что поставить рядом друг с другом олигарха из списка Forbes и среднестатистического гражданина и начать сравнивать возможности обоих. А потом пожурить гражданина: «Видишь, недотягиваешь ты до нужных высот!».

На первом месте ожидаемо оказался питерский СКА, живущий на деньги госмонополии и ни в чём себе не отказывающий. Зато у «армейцев» нет проблем ни с результатами, ни с ТВ-спросом, ни с расходом на оплату труда игроков. Арена тоже постоянно забита. В плане спортивных достижений у Питера одна загвоздка: никак не удаётся выиграть регулярный чемпионат. Именно поэтому в спину коллективу Олега Знарка дышит ЦСКА, бравший «регулярку» трижды подряд. Однако между москвичами и петербуржцами расположился «Йокерит». Самая успешная иностранная команда лиги, к которой в Финляндии прикован большой интерес. Показательно и то, что лидеры Востока — «Магнитка» и «Авангард» — стали четвёртым и пятым. Запад в плане медийности и финансовой составляющей перегнал Восток, однако у того же ЦСКА есть серьёзные проблемы с посещаемостью, в связи с чем возникает много споров по поводу третьей строчки «армейцев» в указанной градации.

Середняки рейтинга: «Динамо» (Москва) и «Сочи» — постоянные должники

«Ак Барсу», «Локомотиву», «Салавату Юлаеву», минскому «Динамо», «Сибири», «Барысу», «Торпедо», «Трактору», рижскому «Динамо», «Автомобилисту», «Нефтехимику», «Словану» в ближайшее время точно не о чем беспокоиться. Особенно командам из начала этого списка. Конечно, у каждого из указанного клубов есть определённые проблемы. Казанцам, ярославцам, нижегородцам и нижнекамцам, например, нужно уделить серьёзное внимание телевизионной картинке с домашних матчей. У «Слована» периодически возникают проблемы с финансированием, но с приходом нового руководства их обещают решить. Ведь дело доходило даже до публичного заявления хоккеистов, которым не платили зарплату.

Особняком стоят московское «Динамо» и ХК «Сочи». Оба клуба, судя по графику, не находятся в группе риска, а бело-голубые и вовсе занимают седьмое место. Однако происходящие в последнее время события заставляют задуматься о дальнейшей судьбе команды. В лигу до сих пор не предоставлены финансовые гарантии, есть серьёзные долги перед хоккеистами и персоналом, а между клубом и обществом разгорелась настоящая война и делёжка власти. Как всё это скажется на дальнейших позициях москвичей — большой вопрос. В лиге уже заявили об обеспокоенности и чётко указали время — до следующей недели.

В «Сочи» не всё гладко с посещаемостью, так как тамошняя логистика не выдерживает никакой критики. Большинству людей приходится добираться из Сочи в Адлер, до Олимпийского парка. Ведь именно там находится стадион «Большой», где «леопарды» принимают соперников. Клуб старается решить вопрос и организовывает специальные автобусы для зрителей. Ну и проблемы с деньгами тоже в клубе серьёзные. Весь прошлый сезон председатель профсоюза Андрей Коваленко рассказывал о постоянных задержках зарплаты в «Сочи». Задержки, кстати, были и в «Сибири», но там генменеджер Кирилл Фастовский научился решать проблемы незамедлительно. У сибиряков есть свой козырь — великолепная посещаемость, благодаря которой клуб и расположился на 11-м месте в рейтинге. Результаты, учитывая не самые выдающиеся возможности, тоже достойные.

Группа риска и аутсайдеры: кто отправится вслед за «Кузней»?