Рейтинг клубов КХЛ. Справедливость или беззаконие?
Согласно опубликованному КХЛ рейтингу «Амур», «Югра» и «Лада» в ближайшее время могут отправиться по стопам «Кузни» и покинуть лигу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На днях случилось то, о чём подробно рассказывал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона. На последнем месте оказался исключённый из числа участников КХЛ новокузнецкий «Металлург».
В основе рейтинга, как пояснили в лиге, заложено восемь параметров со следующим ранжированием: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%),
Лидеры: в топ-5 команд входят СКА, «Йокерит», ЦСКА, «Магнитка» и «Авангард»
Сразу отметим, что составление подобных списков изначально носит не самый объективный характер. Все мы прекрасно понимаем, что возможности СКА и ЦСКА выше, чем у остальных. А потому и спрос с таких команд должен быть совершенно иным. Не зря в ЦСКА не ставят никаких других задач, кроме завоевания кубка Гагарина. А СКА его завоевал уже два раза. Всё это замечательно, но зачем в пример тем, кто живёт в благополучии и ни в чём не нуждается, приводить проблемные клубы? Ситуация складывается попросту некорректная. Это всё равно, что поставить рядом друг с другом олигарха из списка Forbes и среднестатистического гражданина и начать сравнивать возможности обоих. А потом пожурить гражданина: «Видишь, недотягиваешь ты до нужных высот!».
На первом месте ожидаемо оказался питерский СКА, живущий на деньги госмонополии и ни в чём себе не отказывающий. Зато у «армейцев» нет проблем ни с результатами, ни с
Середняки рейтинга: «Динамо» (Москва) и «Сочи» — постоянные должники
«Ак Барсу», «Локомотиву», «Салавату Юлаеву», минскому «Динамо», «Сибири», «Барысу», «Торпедо», «Трактору», рижскому «Динамо», «Автомобилисту», «Нефтехимику», «Словану» в ближайшее время точно не о чем беспокоиться. Особенно командам из начала этого списка. Конечно, у каждого из указанного клубов есть определённые проблемы. Казанцам, ярославцам, нижегородцам и нижнекамцам, например, нужно уделить серьёзное внимание телевизионной картинке с домашних матчей. У «Слована» периодически возникают проблемы с финансированием, но с приходом нового руководства их обещают решить. Ведь дело доходило даже до публичного заявления хоккеистов, которым не платили зарплату.
Особняком стоят московское «Динамо» и ХК «Сочи». Оба клуба, судя по графику, не находятся в группе риска, а
В «Сочи» не всё гладко с посещаемостью, так как тамошняя логистика не выдерживает никакой критики. Большинству людей приходится добираться из Сочи в Адлер, до Олимпийского парка. Ведь именно там находится стадион «Большой», где «леопарды» принимают соперников. Клуб старается решить вопрос и организовывает специальные автобусы для зрителей. Ну и проблемы с деньгами тоже в клубе серьёзные. Весь прошлый сезон председатель профсоюза Андрей Коваленко рассказывал о постоянных задержках зарплаты в «Сочи». Задержки, кстати, были и в «Сибири», но там генменеджер Кирилл Фастовский научился решать проблемы незамедлительно. У сибиряков есть свой козырь — великолепная посещаемость, благодаря которой клуб и расположился на 11-м месте в рейтинге. Результаты, учитывая не самые выдающиеся возможности, тоже достойные.
Группа риска и аутсайдеры: кто отправится вслед за «Кузней»?
В группе риска опубликованного лигой рейтинга находятся «Куньлунь», «Северсталь», «Спартак», «Витязь» и «Адмирал». За «Куньлунь» и «Спартак» вряд ли стоит беспокоиться. Китайский клуб — во многом политический проект, созданный для улучшения
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