Рундблад и ещё 8 ярких легионеров, пополнивших клубы КХЛ в межсезонье
В СКА будет играть обладатель кубка Стэнли, а в Сочи — самый ценный игрок шведского
плей-офф. Представляем лучших новых легионеров КХЛ.
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Давид Рундблад
Состав питерского СКА пополнил швед Давид Рундблад. Этот игрок был выбран «Сент-Луисом» на драфте-2009 в первом раунде, но за «блюзменов» он так и не сыграл. За океаном выступал за «Оттаву», «Финикс» и «Чикаго», а с «чёрными ястребами» швед два года назад выиграл Кубок Стэнли. Правда, в том
В целом построить успешную заокеанскую карьеру шведскому защитнику не удалось, поэтому он и покинул НХЛ. Последние два сезона выступал в швейцарской лиге и в минувшем чемпионате набрал 27 (6+21) очков за результативность.
Войтех Мозик
«Витязь» этим летом почти полностью меняет свою легионерскую пятёрку, и одним из новичков подмосковного клуба стал чех Войтех Мозик. Габаритный защитник долгое время выступал на родине за «Млада Болеслав» и «Пльзень», а в 2015-м решил попробовать свои силы в НХЛ.
Но в «Нью-Джерси» с ходу закрепиться не удалось, Мозик провёл там лишь семь матчей и отправился в
Симон Энеруд
Сочинский клуб в это межсезонье потерял Андре Петерссона, и заменить соотечественника в составе южан призван швед Симон Энеруд. К 28 годам этот нападающий не имеет опыта игры вне шведского чемпионата, где большую часть провёл в составе клуба ХВ-71.
Именно с этим клубом в минувшем чемпионате Симон выиграл золото шведской лиги, а сам Энеруд стал самым ценным игроком
Ник Шаус
Магнитогорский «Металлург» подписал американского защитника Ника Шауса, карьерный путь которого поразительно напоминает судьбу Криса Ли. Шаус, как и Ли, долго скитался по минорным заокеанским лигам, но шанс сыграть в НХЛ так и не получил, а затем отправился в Европу.
Поиграв в Норвегии, Германии, Австрии и Чехии, американец был замечен в Магнитогорске, и теперь будет выступать в КХЛ. В прошлом сезоне в «Динамо Пардубице» Шаус набрал 36 (7+29) очков, что весьма неплохо для игрока обороны.
Избежать сравнения с Крисом Ли, тем более, что игровой стиль защитниковтоже похож, Шаусу вряд ли удастся, но он вряд ли будет против, если по итогам выступления в «Магнитке» Ник дважды выиграет трофей и дебютирует в национальной сборной.
Деннис Эверберг
Одним из шведов в «Авангарда» в следующем сезоне станет Деннис Эверберг, контракт с которым был заключён прямо по ходу чемпионата мира.
До отъезда в НХЛ, Деннис выступал в Швеции за «Рёгле», где не мог похвастать завидной статистикой, однако отправился покорять НХЛ. В «Колорадо» Эверберг пытался закрепиться два сезона, но на второй год провёл всего 15 матчей за «лавин», спустился в
В прошлом сезоне за «Вякшё» Эверберг набрал 37 (18+19) баллов, а на чемпионате мира помог шведам выиграть золото, заработав в шести играх 3 (2+1) очка.
Юхан Сундстрём
Ещё один скандинав в Омске — центрфорвард Юхан Сундстрём. Воспитанник «Фрелунды», всю карьеру проводит в этой команде, за исключением трёхлетней командировки в Северную Америку.
За океаном Сундстрём много играл в АХЛ, а вот за «Айлендерс» Юхан провёл всего 11 встреч, в которых отметился одной результативной передачей. В позапрошлом сезоне Сундстрём вернулся во «Фрелунду» и стал одним из лидеров клуба. В минувшем чемпионате его показатели составили 38 (12+26) очков в 45 играх.
Сейчас шведский форвард решился на второй переезд в карьере, посмотрим, к чему приведёт ещё одна попытка оставить зону комфорта.
Линден Вей
Новым североамериканским легионером «Барыса» станет форвард Линден Вей. Всю карьеру канадец проводит за океаном, где он накопил в том числе и опыт игры в НХЛ. В лучшей лиге мира Вей поиграл в «Лос-Анджелесе», «Ванкувере» и «Калгари», а самым успешным стал сезон-2014/15, когда Линден, выступая за «касаток», набрал 24 (10+14) очка.
В этом чемпионате Вей не пробился в основу «Калгари», а за
Доминик Кубалик
Молодой чешский талант Доминик Кубалик ближайшие два года должен провести в «Салавате Юлаеве». Воспитанник «Пльзеня» с самых молодых лет был на виду, благодаря своей результативности, и привык, что набранных очков у него всегда больше, чем сыгранных матчей.
Кубалик в 17 лет отправился за океан, где в лиге Онтарио выступал за «Садбери Вулвз». После двух средних сезонов в Америке Кубалик решил вернуться в Чехию, чтобы стать лидером «Пльзеня». В минувшем чемпионате Доминик сыграл 51 игру, в которой набрал 48 (29+19) очков.
Теперь Кубалик будет доказывать свой класс в КХЛ, и если это у него получится, то следующая попытка заиграть в НХЛ может оказаться удачной.
Александр Бергстрём
Шведский новичок появится и в составе «Сибири», им станет 31-летний Александр Бергстрём. Всю карьеру этот форвард провёл на родине, поиграв за разные команды, а последние четыре сезона Бергстрём посвятил «Карлскроне», которой помог два года назад подняться из второго шведского дивизиона в элитный.
В прошлом сезоне Александр стал одним из лучших бомбардиров шведского чемпионата, набрав в регулярном чемпионате 40 (15+25) очков. Теперь опытный шведский форвард будет играть в КХЛ, и в Новосибирске на него возлагают большие надежды.
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