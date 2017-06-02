Рундблад и ещё 8 ярких легионеров, пополнивших клубы КХЛ в межсезонье

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Давид Рундблад

Состав питерского СКА пополнил швед Давид Рундблад. Этот игрок был выбран «Сент-Луисом» на драфте-2009 в первом раунде, но за «блюзменов» он так и не сыграл. За океаном выступал за «Оттаву», «Финикс» и «Чикаго», а с «чёрными ястребами» швед два года назад выиграл Кубок Стэнли. Правда, в том плей-офф Рундблад провёл всего пять игр и не отметился набранными очками.

В целом построить успешную заокеанскую карьеру шведскому защитнику не удалось, поэтому он и покинул НХЛ. Последние два сезона выступал в швейцарской лиге и в минувшем чемпионате набрал 27 (6+21) очков за результативность.

Войтех Мозик

«Витязь» этим летом почти полностью меняет свою легионерскую пятёрку, и одним из новичков подмосковного клуба стал чех Войтех Мозик. Габаритный защитник долгое время выступал на родине за «Млада Болеслав» и «Пльзень», а в 2015-м решил попробовать свои силы в НХЛ.

Цитата Теперь в составе «Витязя» Мозик попытается заменить отправившегося в Америку Якуба Йержабека.

Но в «Нью-Джерси» с ходу закрепиться не удалось, Мозик провёл там лишь семь матчей и отправился в фарм-клуб. В «Олбани Девилс» дела пошли лучше, в прошлом сезоне Мозик набрал 22 (11+11) очка и заработал показатель полезности «+20». Теперь в составе «Витязя» Войтех попытается заменить отправившегося обратным маршрутом в Америку Якуба Йержабека.

Симон Энеруд

Сочинский клуб в это межсезонье потерял Андре Петерссона, и заменить соотечественника в составе южан призван швед Симон Энеруд. К 28 годам этот нападающий не имеет опыта игры вне шведского чемпионата, где большую часть провёл в составе клуба ХВ-71.

Именно с этим клубом в минувшем чемпионате Симон выиграл золото шведской лиги, а сам Энеруд стал самым ценным игроком плей-офф, в котором он набрал 13 (10 + 3) очков в шестнадцати играх. Однако на длинной дистанции показатели шведа скромнее: в 37 матчах «регулярки» 29 (14 + 15) заработанных баллов.

Ник Шаус

Магнитогорский «Металлург» подписал американского защитника Ника Шауса, карьерный путь которого поразительно напоминает судьбу Криса Ли. Шаус, как и Ли, долго скитался по минорным заокеанским лигам, но шанс сыграть в НХЛ так и не получил, а затем отправился в Европу.

Поиграв в Норвегии, Германии, Австрии и Чехии, американец был замечен в Магнитогорске, и теперь будет выступать в КХЛ. В прошлом сезоне в «Динамо Пардубице» Шаус набрал 36 (7+29) очков, что весьма неплохо для игрока обороны.

Избежать сравнения с Крисом Ли, тем более, что игровой стиль защитниковтоже похож, Шаусу вряд ли удастся, но он вряд ли будет против, если по итогам выступления в «Магнитке» Ник дважды выиграет трофей и дебютирует в национальной сборной.

Деннис Эверберг

Одним из шведов в «Авангарда» в следующем сезоне станет Деннис Эверберг, контракт с которым был заключён прямо по ходу чемпионата мира.

До отъезда в НХЛ, Деннис выступал в Швеции за «Рёгле», где не мог похвастать завидной статистикой, однако отправился покорять НХЛ. В «Колорадо» Эверберг пытался закрепиться два сезона, но на второй год провёл всего 15 матчей за «лавин», спустился в фарм-клуб, после чего решил вернуться на родину.

В прошлом сезоне за «Вякшё» Эверберг набрал 37 (18+19) баллов, а на чемпионате мира помог шведам выиграть золото, заработав в шести играх 3 (2+1) очка.

Юхан Сундстрём

Ещё один скандинав в Омске — центрфорвард Юхан Сундстрём. Воспитанник «Фрелунды», всю карьеру проводит в этой команде, за исключением трёхлетней командировки в Северную Америку.

За океаном Сундстрём много играл в АХЛ, а вот за «Айлендерс» Юхан провёл всего 11 встреч, в которых отметился одной результативной передачей. В позапрошлом сезоне Сундстрём вернулся во «Фрелунду» и стал одним из лидеров клуба. В минувшем чемпионате его показатели составили 38 (12+26) очков в 45 играх.

Сейчас шведский форвард решился на второй переезд в карьере, посмотрим, к чему приведёт ещё одна попытка оставить зону комфорта.

Цитата Будет любопытно понаблюдать, сможет ли Вей компенсировать «Барысу» потерю Брэндона Боченски.

Линден Вей

Новым североамериканским легионером «Барыса» станет форвард Линден Вей. Всю карьеру канадец проводит за океаном, где он накопил в том числе и опыт игры в НХЛ. В лучшей лиге мира Вей поиграл в «Лос-Анджелесе», «Ванкувере» и «Калгари», а самым успешным стал сезон-2014/15, когда Линден, выступая за «касаток», набрал 24 (10+14) очка.

В этом чемпионате Вей не пробился в основу «Калгари», а за фарм-клуб «огоньков» «Стоктон» форвард набрал 55 (15+40) очков. Будет любопытно понаблюдать, приживётся ли очередной североамериканец в Астане, и сможет ли Вей компенсировать «Барысу» потерю Брэндона Боченски.

Доминик Кубалик

Молодой чешский талант Доминик Кубалик ближайшие два года должен провести в «Салавате Юлаеве». Воспитанник «Пльзеня» с самых молодых лет был на виду, благодаря своей результативности, и привык, что набранных очков у него всегда больше, чем сыгранных матчей.

Кубалик в 17 лет отправился за океан, где в лиге Онтарио выступал за «Садбери Вулвз». После двух средних сезонов в Америке Кубалик решил вернуться в Чехию, чтобы стать лидером «Пльзеня». В минувшем чемпионате Доминик сыграл 51 игру, в которой набрал 48 (29+19) очков.

Теперь Кубалик будет доказывать свой класс в КХЛ, и если это у него получится, то следующая попытка заиграть в НХЛ может оказаться удачной.

Цитата Кубалик будет доказывать свой класс в КХЛ, и если это у него получится, то следующая попытка заиграть в НХЛ может оказаться удачной.

Александр Бергстрём

Шведский новичок появится и в составе «Сибири», им станет 31-летний Александр Бергстрём. Всю карьеру этот форвард провёл на родине, поиграв за разные команды, а последние четыре сезона Бергстрём посвятил «Карлскроне», которой помог два года назад подняться из второго шведского дивизиона в элитный.

В прошлом сезоне Александр стал одним из лучших бомбардиров шведского чемпионата, набрав в регулярном чемпионате 40 (15+25) очков. Теперь опытный шведский форвард будет играть в КХЛ, и в Новосибирске на него возлагают большие надежды.