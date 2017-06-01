Что происходит с «Динамо»?

В последние дни из московского «Динамо» доносятся не самые веселые вести. О долгах перед игроками, миллиардной задолженности за аренду базы, возможном роспуске фарм-клуба ­- балашихинского «Динамо», ставшего чемпионом ВХЛ. «СЭ» разбирается, почему в именитом клубе возникла подобная неразбериха и какова его дальнейшая судьба.

Ближайшее воскресенье — это день, когда истекает срок, данный КХЛ московскому «Динамо» для решения финансовых проблем. О том, что будет в случае невыполнения требований, говорить рано. Пока лига дает шанс всем должникам исправить ситуацию и не рубит сплеча. Задержка заработной платы перед игроками по нынешним временам не критичная и, по информации «СЭ», составляет всего пару месяцев. Самое главная проблема заключается в том, что пока нет твердых гарантий финансирования команды на будущий сезон.

Появившиеся на днях письмо ветеранов, просящих власти спасти клуб, аккуратная реакция Центрального совета «Динамо» на происходящее, ответные слова генерального директора клуба Андрея Сафронова, слух о ликвидации балашихинского фарма, ставшего лучшим по итогам плей-офф ВХЛ — только видимая часть процессов. Более серьезные события разворачиваются под ковром. По отрывкам доходящей информации легко сделать логичный вывод о борьбе за власть и контроле над финансовыми потоками. «Динамо» далеко не бедный родственник, каким, например, еще недавно был «Спартак», на год вообще исчезнувший с карты КХЛ. Бело-голубым худший сценарий развития ситуации не грозит, если только нынешнее владельцы с лозунгом «так не доставайся же ты никому» не упрутся рогом. Средства на жизнедеятельность клуба: около двух миллиардов рублей — давно выделены банком ВТБ и другими партнерами. Дальше, как водится, начинается самое интересное. ЦС «Динамо», курирующий весь спорт под литерой «Д», захотел порулить и хоккеем. Во всяком случае, знающие люди называют это главной причиной нынешнего конфликта. Деньги в данный момент находятся в ведении совета. Под нынешнее руководство ЦС давать их не хочет. Почему? Извините, здесь мы бессильны дать конкретный ответ. У вышестоящих лиц могут быть свои резоны, не известные или мало понятные обычной публике.

Фундамента для выстраивания компромисса не видно. Зато вскрываются любопытные подробности. Например, с клубной базой в Новогорске. Сама она принадлежит клубу, а вот земля, на которой построена, находится в собственности Центрального совета. Иногда кажется, что здесь и черт ногу сломит, изучая, как такое в принципе может быть. Отсюда, видимо, идут новости о миллиардной задолженности «Динамо» за аренду земли.

Что может быть дальше? На Сафронове свет клином не сошелся и нынешних реалиях он видится фигурой, которой можно пожертвовать, если в этом была бы необходимость. Здесь более важны лица, стоящие за ним. В первую очередь, это Рашид Нургалиев. Глава спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский тоже очень весомый и влиятельный со всех точек зрения человек, поэтому понять, кто кого перебодает, сложно. Попытки подключить к разрешению проблемы третью сторону, которая могла бы рассудить конфликт, не увенчались успехом. В такой ситуации время работает против нынешнего руководства ХК «Динамо» и его кураторов. В августе истекает трехлетний договор на использование клубом бренда. Его надо продлевать, но тут появляется новый подводный камень. Право на бренд принадлежит обществу.

Команда выходит из отпуска в начале июля, поэтому на разрешение нынешней ситуации есть целый месяц. Будет ли найден путь для этого? Предсказать ничего нельзя. Сейчас остается только наблюдать за происходящим со стороны и ждать развязки. Скучно точно не будет. В случае поражения в аппаратной борьбе нынешнего руководства вероятно появление в клубе первого президента КХЛ Александра Медведева и президента «Витязя» Михаила Головкова. Еще одна альтернатива — возвращение в «Динамо» Михаила Тюркина. Но для начала хотелось бы дождаться публичной реакции со стороны лиги. Возможно, ее твердая позиция подтолкнет к тому, чтобы все динамовские проблемы решились как можно быстрее.

Михаил ЗИСЛИС.