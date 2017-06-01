Форвард Кайл Чипчура пополнил состав «Куньлуня»

С канадцем заключено однолетнее соглашение.

«Кайл Чипчура подписал однолетний контракт с «Куньлунем», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

В прошлом сезоне в составе «Слована» Чипчура отыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал себе в актив 29 очков по системе «гол+пас» (13+16), отбыл 50 минут штрафного времени. В «Слован» Кайл перебрался в 2016 году из «Аризона Койотс», за который выступал в течение двух сезонов.