Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29950992/
1 июня 2017, 21:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард Кайл Чипчура пополнил состав «Куньлуня»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

31-летний центральный нападающий Кайл Чипчура продолжит карьеру в «Куньлуне».

С канадцем заключено однолетнее соглашение.

«Кайл Чипчура подписал однолетний контракт с «Куньлунем», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе китайского клуба.

В прошлом сезоне в составе «Слована» Чипчура отыграл в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал себе в актив 29 очков по системе «гол+пас» (13+16), отбыл 50 минут штрафного времени. В «Слован» Кайл перебрался в 2016 году из «Аризона Койотс», за который выступал в течение двух сезонов.

Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото