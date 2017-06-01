Чернышенко: Новая стратегия КХЛ позволит регионам ежегодно экономить до 5 млрд рублей
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Новая стратегия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) позволит ежегодно экономить до 5 млрд рублей бюджетных средств к сезону-2022/23. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся в
пресс-релизе КХЛ, оказавшемся в распоряжении ТАСС.
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«Новая стратегия лиги предполагает значительное сокращение финансирования клубов из бюджетов городов, регионов и компаний с государственным участием, — сказал Чернышенко. — По оценкам экспертов и специалистов лиги, ежегодный объем сэкономленных регионами средств может достигать 5 миллиардов рублей к 2023 году. У вышеперечисленных субъектов появится возможность перераспределить эти расходы на другие нужды, в том числе на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку социальных программ».
Ранее
Совет директоров КХЛ 24 мая принял стратегию развития лиги до 2023 года, она подразумевает введение жесткого потолка зарплат в лиге. В сезоне-2017/18 потолок зарплат в КХЛ будет 900 млн рублей, в сезоне-2018/19 — 850 млн с сохранением льгот в виде 20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места. Начиная с сезона-2019/20 в КХЛ будет введен жесткий потолок зарплат, он составит 800 млн рублей, а с сезона-2020/21 — 600 млн, причем клубы будут иметь возможность вывести
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