Чернышенко: Новая стратегия КХЛ позволит регионам ежегодно экономить до 5 млрд рублей

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«Новая стратегия лиги предполагает значительное сокращение финансирования клубов из бюджетов городов, регионов и компаний с государственным участием, — сказал Чернышенко. — По оценкам экспертов и специалистов лиги, ежегодный объем сэкономленных регионами средств может достигать 5 миллиардов рублей к 2023 году. У вышеперечисленных субъектов появится возможность перераспределить эти расходы на другие нужды, в том числе на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку социальных программ».

Ранее пресс-служба КХЛ сообщала, что эти средства могут быть потрачены на развитие детского хоккея.