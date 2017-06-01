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1 июня 2017, 19:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чернышенко: Новая стратегия КХЛ позволит регионам ежегодно экономить до 5 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Новая стратегия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) позволит ежегодно экономить до 5 млрд рублей бюджетных средств к сезону-2022/23. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся в пресс-релизе КХЛ, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

<em>МОСКВА 1 июня. /ТАСС/. </em>Новая <span class=error>стра</span><span class=stop>теги</span>я Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) позволит ежегодно экономить до 5 млрд рублей бюджетных средств к сезону-2022/23. Об этом сообщил президент <span class=error>КХЛ</span> Дмитрий <span class=error>Чернышенко</span> чьи слова приводятся в <nobr>пресс-релизе</nobr> <span class=error>КХЛ</span> оказавшемся в распоряжении ТАСС. Увеличить
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«Новая стратегия лиги предполагает значительное сокращение финансирования клубов из бюджетов городов, регионов и компаний с государственным участием, — сказал Чернышенко. — По оценкам экспертов и специалистов лиги, ежегодный объем сэкономленных регионами средств может достигать 5 миллиардов рублей к 2023 году. У вышеперечисленных субъектов появится возможность перераспределить эти расходы на другие нужды, в том числе на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку социальных программ».

Ранее пресс-служба КХЛ сообщала, что эти средства могут быть потрачены на развитие детского хоккея.

Совет директоров КХЛ 24 мая принял стратегию развития лиги до 2023 года, она подразумевает введение жесткого потолка зарплат в лиге. В сезоне-2017/18 потолок зарплат в КХЛ будет 900 млн рублей, в сезоне-2018/19 — 850 млн с сохранением льгот в виде 20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места. Начиная с сезона-2019/20 в КХЛ будет введен жесткий потолок зарплат, он составит 800 млн рублей, а с сезона-2020/21 — 600 млн, причем клубы будут иметь возможность вывести из-под потолка наиболее ярких игроков, в сезоне 2019/20 — одного, а начиная с сезона 2020/21 — двух звезд.
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