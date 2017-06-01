Почему у Федорова не получилось в ЦСКА

«СЭ» объясняет, почему у легендарного хоккеиста пока не получилось стать отличным руководителем.

Насколько Федоров был потрясающим игроком, эффектным, предельно эффективным, всесторонне развитым, универсальным настолько, насколько это вообще возможно, настолько же стал неубедительным менеджером. Понятно, что ему не всегда давали воплотить в жизнь задуманное, слишком уж непрозрачна система управления в ЦСКА и при этом очень сильно отличающаяся от того, к чему он привык за годы игры за океаном. Однако же и его личных просчетов было более чем достаточно.

С приходом «Роснефти», а это произошло незадолго до появления Федорова на посту, армейцы все пять лет работы Сергея располагали огромными возможностями, но так ничего и не добились. Совершенно бесполезные и ни о чем не говорящие золотые медали от ФХР не предлагать. И на что, самое главное, тратились эти возможности?

На приглашение Джона Торчетти, например. И какой смысл было увольнять Буцаева? Джон хороший мужик, о нем все только в таком духе и отзываются, но хороший человек — не профессия. Торч ничего ни с кем не выигрывал. Он получил Comissioners' trophy — приз лучшему тренеру почившей в бозе ИХЛ, — но было это в далеком 1998 году. «Хьюстон», откуда он пришел в ЦСКА, при нем из финалиста АХЛ превратился в середняка, с трудом заползающего в плей-офф и благополучно вылетающего в первом раунде. И ладно бы он круто взращивал молодежь, так ведь нет. Самый обычный специалист среднего пошиба, коих толпы за океаном. Именно, кстати, приглашение Торчетти и сказалось на нем номенклатурно: он ведь еще и хотел продлить с ним контракт, в результате чего Дмитрия Квартальнова назначали уже через его голову.

Контракты со старыми приятелями Олегом Квашой, Денисом Архиповым, Виктором Козловым, Алексеем Морозовым, Александром Фроловым, Олегом Сапрыкиным, Евгением Артюхиным, родным братом Федором, каждый из которых ничем ЦСКА помочь не мог изначально, что легко можно было просчитать, авторитета Федорову тоже не добавляли. Не говоря уже о совсем сомнительных сделках с легионерами: один Джей Ти Барнетт, в случае которого тоже были замешаны личные знакомства, чего стоит.

Брэндон Рид, Патрик Дэвис, Дэвид Немировски, Стив Эминджер, Шон Моррисонн, Бен Игер, Чад Биллинс — это что вообще было-то? Виктор Фаст — еще куда ни шло, он из НХЛ приехал, где, впрочем, ничего не показал за исключением дебютного сезона. Но зачем, скажем, был нужен Пильстрем? Да и массовые малопонятные закупки россиян сомнительного уровня нельзя не вспомнить. В последние годы удачных трансферов стало побольше, но в них во многом заслуга Квартальнова, а не Федорова. Последние — и не по-детски мощные — приобретения вообще по сути прошли без его участия. И сколько бы Сергей ни говорил о системности, в его действиях ее откровенно не хватало. Он отпустил Кучерова, дав возможность «Тампе» сделать ему операцию и получить в будущем звезду мирового хоккея, хотя пару лет Никита вполне мог за армейцев погонять. Отпустил Гусева, который нынче — с отъездом Шипачева и весьма вероятным отъездом Ковальчука и Дадонова — едва ли не главная звезда СКА.

Не знаю, чему Федоров научился за эти пять лет. Может, хотя бы поднаторел в кабинетных войнах, хотя он вроде как смотрит за океан, а там этот опыт ему не пригодится. Уроков, понятно, он вынес для себя немало. И хочется верить, что однажды он вернется в российский хоккей в качестве менеджера, но уже другим. Таким, каким был Федоров-игрок.

Игорь ЕРОНКО.