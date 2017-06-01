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1 июня 2017, 10:29 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Канадский форвард принял предложение «Барыса»

В 61-м матче он набрал 21 (10+11) очко.

Канадский нападающий Кори Тривино продолжит выступать за астанинский «Барыс».

27-летний Тривино, будучи в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение «Барыса» о двустороннем контракте на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем сезоне Тривино сыграл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 17 (9+8) очков, в десяти играх плей-офф отметился одной заброшенной шайбой и тремя передачами.

Ранее «Барыс» объявил о возвращении казахстанского голкипера Павла Полуэктова, также новые контракты с клубом подписали Никита Михайлис, Хенрик Карлссон и Дмитрий Мальгин, защитник Александр Липин, нападающие Владимир Маркелов, Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц, Нурсултан Бельгибаев и Ярослав Евдокимов.

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