Канадский форвард принял предложение «Барыса»
В 61-м матче он набрал 21 (10+11) очко.
Канадский нападающий Кори Тривино продолжит выступать за астанинский «Барыс».
27-летний Тривино, будучи в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение «Барыса» о двустороннем контракте на два года. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
В прошедшем сезоне Тривино сыграл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 17 (9+8) очков, в десяти играх
Ранее «Барыс» объявил о возвращении казахстанского голкипера Павла Полуэктова, также новые контракты с клубом подписали Никита Михайлис, Хенрик Карлссон и Дмитрий Мальгин, защитник Александр Липин, нападающие Владимир Маркелов, Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц, Нурсултан Бельгибаев и Ярослав Евдокимов.
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