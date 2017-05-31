«Кузню» — исключили. «Амур», «Югра», «Лада» — на очереди?
Сегодня КХЛ опубликовала рейтинг своих клубов, а также раскрыла подробности его составления. Основываясь на нем, лига приняла решение об исключении из участников следующего чемпионата новокузнецкий «Металлург».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно стратегии, КХЛ должна сократиться до 24 команд. «СЭ» разбирается, какие клубы могут проследовать вслед за новокузнечанами.
Рейтинг является ключевым пунктом утвержденной на прошлой неделе семилетней стратегии КХЛ. Он базируется на показателях клубов за последние три сезона. По окончании каждого чемпионата рейтинг будет пересматриваться. В соответствии с ним уже через год три худших клуба покинут лигу. Рейтинг составляется на основании восьми пунктов, имеющих отдельную ценность: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда (20%),
Первый вывод из опубликованного рейтинга лежит на поверхности. Богатым клубам в обозримом будущем ничего страшного не грозит. Таким образом, перестановка сил в лиге может случиться не раньше, чем потолок начнется сокращаться и станет жестким. Однако «олигархи» получат достаточно времени, чтобы адаптироваться под изменения. Сейчас они находятся в заведомо лучших условиях. Например, ЦСКА для клуба с такими результатами, амбициями, историей и бюджетом, но с позорной посещаемостью вкупе с трудом подходящей под требования КХЛ ареной находится на престижном третьем месте. Удивляет вторая строчка «Йокерита», не блещущего результатами. Видимо, остальные факторы играют в его пользу.
С лидерами рейтинга все понятно. В этой части могут быть лишь косметические перестановки, связанные со спортивными результатами. Ситуация в подвале, как не странно, тоже кажется весьма статичной. В группе риска находятся те клубы, о которых уже ранее писал «СЭ» как главных претендентах на выбывание из КХЛ: «Амур», «Югра», «Лада». Беглый анализ показывает, что шансов изменить судьбу у них немного. Сожалеть о «Кузне», уже выбывшей из большей игры, можно и дальше. Однако, основываясь на структуре формирования рейтинга, понимаешь, что ей не помогла бы и годичная отсрочка. Спастись сибиряками можно было бы только при паре условий, кажущихся фантастическими: увеличение бюджета в несколько раз и попадание в финал конференции. Кажется, на бумаге многое зависит от самих
Хоккей и Китай — это большая политика. Ее нельзя свести на «нет» пунктами рейтинга. «Спартак»? Во вторник состоялось закрытие сезона. Его
Возникает еще один вопрос. Возможен ли пересмотр существующих условий? Россия — непредсказуемая страна, но сейчас, кажется, не тот случай. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко лично озвучил основные постулаты долголетней стратегии. По информации «СЭ», он получил кредит доверия на ближайшие четыре года. Это подразумевает, что шараханий на полпути в ближайшие сезоны ждать не стоит. До тех пор пока не появятся первые серьезные результаты. Пока же на месте руководителей «Амура», «Югры» и «Лады» я бы переживал за будущее и готовился к худшему.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter