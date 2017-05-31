Согласно стратегии, КХЛ должна сократиться до 24 команд. «СЭ» разбирается, какие клубы могут проследовать вслед за новокузнечанами.

Рейтинг является ключевым пунктом утвержденной на прошлой неделе семилетней стратегии КХЛ. Он базируется на показателях клубов за последние три сезона. По окончании каждого чемпионата рейтинг будет пересматриваться. В соответствии с ним уже через год три худших клуба покинут лигу. Рейтинг составляется на основании восьми пунктов, имеющих отдельную ценность: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда (20%), ТВ-спрос (15%), государственное финансирование (10%), заполняемость арены (10%) и ее вместимость (5%), несвоевременное осуществление расчётов по оплате труда с игроками (5%), потенциал локального рынка (5%). Каждый из них в деталях по разным командам расписан не был, что вызвало закономерные вопросы со стороны отдельных клубных руководителей. Пожалуй, это единственное упущение со стороны КХЛ. Лига наверняка постарается исправить его в ближайшем будущем. Оценить фактор эффективности вложенных средств или узнать, какой локальный рынок считается самым перспективным, было бы как минимум любопытно и журналистам, и болельщикам.

Первый вывод из опубликованного рейтинга лежит на поверхности. Богатым клубам в обозримом будущем ничего страшного не грозит. Таким образом, перестановка сил в лиге может случиться не раньше, чем потолок начнется сокращаться и станет жестким. Однако «олигархи» получат достаточно времени, чтобы адаптироваться под изменения. Сейчас они находятся в заведомо лучших условиях. Например, ЦСКА для клуба с такими результатами, амбициями, историей и бюджетом, но с позорной посещаемостью вкупе с трудом подходящей под требования КХЛ ареной находится на престижном третьем месте. Удивляет вторая строчка «Йокерита», не блещущего результатами. Видимо, остальные факторы играют в его пользу.

С лидерами рейтинга все понятно. В этой части могут быть лишь косметические перестановки, связанные со спортивными результатами. Ситуация в подвале, как не странно, тоже кажется весьма статичной. В группе риска находятся те клубы, о которых уже ранее писал «СЭ» как главных претендентах на выбывание из КХЛ: «Амур», «Югра», «Лада». Беглый анализ показывает, что шансов изменить судьбу у них немного. Сожалеть о «Кузне», уже выбывшей из большей игры, можно и дальше. Однако, основываясь на структуре формирования рейтинга, понимаешь, что ей не помогла бы и годичная отсрочка. Спастись сибиряками можно было бы только при паре условий, кажущихся фантастическими: увеличение бюджета в несколько раз и попадание в финал конференции. Кажется, на бумаге многое зависит от самих клубов-аутсайдеров. Хорошо. Но для начала предположим, что им удастся совершить почти невозможное и заползти в плей-офф, опередив идущий в рейтинге чуть выше «Куньлунь».

Хоккей и Китай — это большая политика. Ее нельзя свести на «нет» пунктами рейтинга. «Спартак»? Во вторник состоялось закрытие сезона. Его красно-белые провели в формате Бизнес-клуба, пригласив деловых партнеров, известных болельщиков из шоу-бизнеса и просто давних друзей. Во время этого вечера главный тренер команды Вадим Епанчинцев кратко и емко сформулировал в разговоре с журналистами мысль, которую бы разделили и его боссы. «Как можно исключить «народную команду»? Вот и получается, что рейтинг со всеми доступными цифрами скорее обозначает рамки, в которые будет ужата КХЛ, чем дает дополнительную мотивацию для стоящих у черты клубов.

Возникает еще один вопрос. Возможен ли пересмотр существующих условий? Россия — непредсказуемая страна, но сейчас, кажется, не тот случай. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко лично озвучил основные постулаты долголетней стратегии. По информации «СЭ», он получил кредит доверия на ближайшие четыре года. Это подразумевает, что шараханий на полпути в ближайшие сезоны ждать не стоит. До тех пор пока не появятся первые серьезные результаты. Пока же на месте руководителей «Амура», «Югры» и «Лады» я бы переживал за будущее и готовился к худшему.