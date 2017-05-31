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31 мая 2017, 20:20 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Сафронов: Долги перед тренерами и хоккеистами «Динамо» остались, ситуация решается

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Долги перед тренерами и игроками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» остались, этот вопрос решается. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор хоккейного клуба Андрей Сафронов.

Ранее председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества Динамо Владимир Стржалковский сообщил что хоккейное Динамо имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Увеличить
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Ранее председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что хоккейное «Динамо» имеет долги на сумму около 2 млрд рублей. Игрокам, тренерам и персоналу команды задерживают зарплату за несколько месяцев. «Долги остались, решаем эти вопросы», — сказал собеседник ТАСС.

В среду Стржалковский высказал ТАСС мнение, что основная причина финансовых проблем хоккейного клуба состоит в «неэффективном и неграмотном управлении».

«Относительно неэффективности руководства могу сказать, что только две команды за десятилетнюю историю Континентальной хоккейной лиги два года подряд выигрывали Кубок Гагарина. Рекорд у команд “Динамо” и “Ак Барс” никто отобрать не может. “Динамо” из Балашихи в этом году выиграло Высшую хоккейную лигу, а молодежная команда три года назад стала бронзовым призером», — сказал Сафронов.

«Динамо» рассчитывает на воспитанников

Сафронов также рассказал о трансферной кампании столичного клуба. «Трансферная ситуация в клубе нормальная, мы усилились — приобрели Варнакова. Пока нам никто больше не нужен, у нас свои хорошие воспитанники», — сообщил собеседник ТАСС.

«Динамо» в сезоне-2016/17 дошло до ¼ финала плей-офф КХЛ, где уступило СКА. Бело-голубые дважды выигрывали Кубок Гагарина (2011/12, 2012/13).

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