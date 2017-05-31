Фёдоров ушёл с поста менеджера по селекции ЦСКА, останется в набсовете клуба

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«Причина ухода Фёдорова с поста главного менеджера по селекции? У него закончился контракт. На данный момент он является членом наблюдательного совета ЦСКА. По мере поступления сложностей, которые могут возникнуть при селекционной работе, вопрос по его замене мы будем решать», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.