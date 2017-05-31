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31 мая 2017, 18:47 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Фёдоров ушёл с поста менеджера по селекции ЦСКА, останется в набсовете клуба

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович сообщил об уходе Сергея Фёдорова с поста главного менеджера по селекционной работе и отметил, что тот останется членом наблюдательного совета клуба.

Президент <span class=error>ПХК</span> ЦСКА Игорь Есмантович сообщил об уходе Сергея <span class=error>Фёдорова</span> с поста главного менеджера по селекционной работе и отметил что тот останется членом наблюдательного совета клуба. Увеличить
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«Причина ухода Фёдорова с поста главного менеджера по селекции? У него закончился контракт. На данный момент он является членом наблюдательного совета ЦСКА. По мере поступления сложностей, которые могут возникнуть при селекционной работе, вопрос по его замене мы будем решать», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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