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31 мая 2017, 17:29 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Барыс» объявил о возвращении вратаря Полуэктова

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Астанинский хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о возвращении в состав команды вратаря Павла Полуэктова.

<span class=error>Астанинский</span> хоккейный клуб <span class=error>Барыс</span> на своем официальном сайте объявил о возвращении в состав команды вратаря Павла Полуэктова. Увеличить
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Полуэктов принял квалификационное предложение «Барыса» о заключении двустороннего контракта сроком на два года.

Полуэктов находился в структуре астанинского клуба с 2011 года. Однако в минувшем сезоне 25-летний голкипер не сыграл за «Барыс» ни одного матча в КХЛ, а выступал за фарм-клуб «Барыса» астанинский «Номад», который играет в чемпионате Казахстана, и усть-каменогорское «Торпедо» в ВХЛ. Всего на счету Полуэктова 57 матчей в КХЛ.

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