«Барыс» объявил о возвращении вратаря Полуэктова
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Астанинский хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о возвращении в состав команды вратаря Павла Полуэктова.
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Полуэктов принял квалификационное предложение «Барыса» о заключении двустороннего контракта сроком на два года.
Полуэктов находился в структуре астанинского клуба с 2011 года. Однако в минувшем сезоне 25-летний голкипер не сыграл за «Барыс» ни одного матча в КХЛ, а выступал за
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