Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом» и перейдет в «Северсталь»
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Константин Корнеев в ближайшее время покинет уфимский «Салават Юлаев» и продолжит карьеру в череповецкой «Северстали», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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В минувшем сезоне 32-летний Корнеев провел в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч, набрал 3 очка за результативность (1 шайба + 2 передачи) при показателе полезности «-10» и 12 минут штрафа.
По информации собеседника агентства, на следующей неделе Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом» по обоюдному соглашению сторон. При этом новой командой хоккеиста станет «Северсталь», с которой он заключит контракт на один сезон.
Корнеев в составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009 годы), а также дважды становился призером турнира (2007 — бронза, 2010 — серебро).
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