Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом» и перейдет в «Северсталь»

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В минувшем сезоне 32-летний Корнеев провел в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч, набрал 3 очка за результативность (1 шайба + 2 передачи) при показателе полезности «-10» и 12 минут штрафа.

По информации собеседника агентства, на следующей неделе Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом» по обоюдному соглашению сторон. При этом новой командой хоккеиста станет «Северсталь», с которой он заключит контракт на один сезон.

Корнеев в составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009 годы), а также дважды становился призером турнира (2007 — бронза, 2010 — серебро).