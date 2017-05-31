Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29933767/
31 мая 2017, 17:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом» и перейдет в «Северсталь»

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Константин Корнеев в ближайшее время покинет уфимский «Салават Юлаев» и продолжит карьеру в череповецкой «Северстали», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Константин <span class=error>Корнеев</span> в ближайшее время покинет уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> и продолжит карьеру в череповецкой <span class=error>Северстали</span> сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В минувшем сезоне 32-летний Корнеев провел в регулярном чемпионате КХЛ 41 матч, набрал 3 очка за результативность (1 шайба + 2 передачи) при показателе полезности «-10» и 12 минут штрафа.

По информации собеседника агентства, на следующей неделе Корнеев расторгнет контракт с «Салаватом» по обоюдному соглашению сторон. При этом новой командой хоккеиста станет «Северсталь», с которой он заключит контракт на один сезон.

Корнеев в составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009 годы), а также дважды становился призером турнира (2007 — бронза, 2010 — серебро).

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота