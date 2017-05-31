СКА возглавляет рейтинг КХЛ по итогам трех последних сезонов
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Санкт-петербургский СКА возглавляет рейтинг Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам трех последних сезонов, сообщается на официальном сайте лиги.
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Рейтинг был создан на основе восьми параметров, для того чтобы совет директоров КХЛ мог принимать решения о целесообразности выступления того или иного клуба на основании объективной оценки клубов и с учетом всех параметров.
«Что же это за параметры? Их восемь, и все они имеют в разработанном лигой рейтинге свой “вес”: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%),
Согласно рейтингу, СКА является единственным клубом, который достиг отметки 1,40. Еще три клуба — финский «Йокерит», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург» — сумели преодолеть отметку в 1,20. Аутсайдерами рейтинга, кроме исключенного ранее новокузнецкого «Металлурга», являются хабаровский «Амур»,
Отмечается, что рейтинг будет пересчитываться раз в год по итогам предыдущих трех сезонов.
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