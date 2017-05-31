СКА возглавляет рейтинг КХЛ по итогам трех последних сезонов

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Рейтинг был создан на основе восьми параметров, для того чтобы совет директоров КХЛ мог принимать решения о целесообразности выступления того или иного клуба на основании объективной оценки клубов и с учетом всех параметров.

«Что же это за параметры? Их восемь, и все они имеют в разработанном лигой рейтинге свой “вес”: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%). Рейтинг рассчитан на основании результатов за последние три сезона», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Согласно рейтингу, СКА является единственным клубом, который достиг отметки 1,40. Еще три клуба — финский «Йокерит», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург» — сумели преодолеть отметку в 1,20. Аутсайдерами рейтинга, кроме исключенного ранее новокузнецкого «Металлурга», являются хабаровский «Амур», ханты-мансийская «Югра» и тольяттинская «Лада». Все три клуба оказались существенно ниже отметки в 0,40.

Отмечается, что рейтинг будет пересчитываться раз в год по итогам предыдущих трех сезонов.