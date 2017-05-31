Минское «Динамо» занимает 10-е место в рейтинге КХЛ
КХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона. Лидируют в рейтинге СКА, «Йокерит» и ЦСКА. Минское «Динамо» занимает 10-е место. Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада», которые, как сообщали ранее СМИ, являются основными кандидатами на исключение из лиги в будущем.
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Рейтинг лиги составляется согласно восьми параметрам: спортивные достижения (30 процентов), расходы на оплату труда игроков (20 процентов),
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