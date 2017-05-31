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31 мая 2017, 15:39 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Минское «Динамо» занимает 10-е место в рейтинге КХЛ

КХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона. Лидируют в рейтинге СКА, «Йокерит» и ЦСКА. Минское «Динамо» занимает 10-е место. Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада», которые, как сообщали ранее СМИ, являются основными кандидатами на исключение из лиги в будущем.

<span class=error>КХЛ</span> на официальном сайте опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона. Лидируют в рейтинге <span class=error>СКА</span> <span class=error>Йокерит</span> и ЦСКА. Минское Динамо занимает 10-е место. Замыкают список Амур <span class=error>Югра</span> и Лада которые как сообщали ранее СМИ являются основными кандидатами на исключение из лиги в будущем. Увеличить
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Рейтинг лиги составляется согласно восьми параметрам: спортивные достижения (30 процентов), расходы на оплату труда игроков (20 процентов), ТВ-спрос (15 процентов), наличие государственного финансирования (10 процентов), заполняемость арены (10 процентов), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5 процентов), вместимость дворца (5 процентов) и потенциал локального рынка (5 процентов).

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