Минское «Динамо» занимает 10-е место в рейтинге КХЛ

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Рейтинг лиги составляется согласно восьми параметрам: спортивные достижения (30 процентов), расходы на оплату труда игроков (20 процентов), ТВ-спрос (15 процентов), наличие государственного финансирования (10 процентов), заполняемость арены (10 процентов), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5 процентов), вместимость дворца (5 процентов) и потенциал локального рынка (5 процентов).