«Витязь» запланировал на лето 2 турнира и 10 матчей

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Первую неделю июля команда проведёт в Подольске, готовясь к сезону на льду и на земле. В эти же сроки будет проведено и углубленное медицинское обследование по специальной программе КХЛ. 9 июля команда отправится на сбор в итальянский Брессаноне, где будет тренироваться по 2 августа. В это время запланированы четыре контрольных матча: с «Авангардом» (27 июля, Фюссен), магнитогорским «Металлургом» (29 июля, Гармиш-Партенкирхен), и дважды со сборной Италии (31 июля и 1 августа, Брессаноне). С 5 по 7 августа у «Витязя» ледовые занятия пройдут в Подольске.

С 8 по 10 августа «Витязь» примет участие в Кубке «Вингаз» в немецком Касселе. На турнире в Германии соперниками подмосковной команды станут хозяева — клуб второго немецкого дивизиона «Кассель» (8 августа), «Динамо» Рига (9 августа) и «Слован» Братислава (10 августа).

По возвращении домой «Витязь» примет участие в Кубке мэра Москвы, который в нынешнем году вновь пройдет во дворце сорта «Мегаспорт» на Ходынке. Все матчи команды запланированы на дневное время. 15 августа соперником станет московское «Динамо» (начало в 15:30). 17 августа «Витязь» встретится с ЦСКА (16:00). 18 августа «Витязь» сыграет против «Спартака» (16:00).

С 20 по 24 августа запланированы тренировки в Подольске — это будет заключительная неделя перед стартом чемпионата КХЛ.