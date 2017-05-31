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31 мая 2017, 15:03 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Амур», «Югра» и «Лада» — худшие в рейтинге КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона.

<span class=error>КХЛ</span> на своем официальном сайте опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона. Увеличить
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Отметим, что на последнем месте — новокузнецкий «Металлург», который был исключен из лиги и следующий сезон проведет в ВХЛ.

Рейтинг лиги составляется согласно восьми параметрам: спортивные достижения (30 процентов), расходы на оплату труда игроков (20 процентов), ТВ-спрос (15 процентов), наличие государственного финансирования (10 процентов), заполняемость арены (10 процентов), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5 процентов), вместимость дворца (5 процентов) и потенциал локального рынка (5 процентов).

Лидерами в этом рейтинге — СКА, «Йокерит» и ЦСКА. Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада», которые, как сообщали ранее СМИ, являются основными кандидатами на исключение из лиги в будущем.

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