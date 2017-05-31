«Амур», «Югра» и «Лада» — худшие в рейтинге КХЛ
КХЛ на своем официальном сайте опубликовала рейтинг клубов за последние три сезона.
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Видимо, что-то случилось...
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Отметим, что на последнем месте — новокузнецкий «Металлург», который был исключен из лиги и следующий сезон проведет в ВХЛ.
Рейтинг лиги составляется согласно восьми параметрам: спортивные достижения (30 процентов), расходы на оплату труда игроков (20 процентов),
Лидерами в этом рейтинге — СКА, «Йокерит» и ЦСКА. Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада», которые, как сообщали ранее СМИ, являются основными кандидатами на исключение из лиги в будущем.
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