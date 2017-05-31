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31 мая 2017, 15:01 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Рижское «Динамо» сыграет 11 матчей летом, команда примет участие в 3 турнирах

Рижское «Динамо» обнародовало план предсезонной подготовки.

Об этом информирует официальный сайт рижской команды. Динамовцы начнут подготовку в начале июля, пройдут медицинский осмотр, а затем состоится тренировочный лагерь в Валмиере.

С 26 по 30 июля рижская команда примет участие в предсезонном турнире «Кубок Минска». Также на турнире выступят’Юность, «Локомотив», «Динамо» Москва и «Югра». С 8 по 10 августа рижане примут участие в немецком турнире в Касселе. Помимо хозяев, в нём также сыграют «Слован» и «Витязь».

В период с 13 по 17 августа в Риге пройдёт традиционный предсезонный турнир «Кубок ЛЖД». Помимо рижской команды, в нём примут участие минское «Динамо», «Ак Барс» и «Локомотив».

Таким образом, рижское «Динамо» примет участие в трёх предсезонных турнирах и сыграет 11 контрольных матчей.

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