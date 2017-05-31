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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29930317/
31 мая 2017, 13:33 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ВФСО «Динамо» заявило, что не участвует в управлении одноименного хоккейного клуба

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» не принимает участия в управлении АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФСО «Динамо».

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что команда «Динамо-Балашиха», которая является фарм-клубом московского «Динамо», может прекратить свое существование из-за тяжелого финансового положения. А закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО «Динамо», в случае смены руководства клуба в ближайшее время.

«ВФСО «Динамо» не участвовало в управлении АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», представители общества в совете директоров отсутствуют. Единственным руководителем клуба, единолично управляющим и ответственным за экономическое положение клуба, в настоящий момент является Андрей Сафронов. Результатом его управления стали серьезные финансовые проблемы, включая налоговую задолженность и задержки по заработной плате игроков, тренеров и персонала клуба», — говорится в заявлении пресс- службы общества.

«Динамо-Балашиха», выступающее в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в сезоне-2016/17 стало обладателем Кубка Братины, в финале плей-офф ВХЛ одержав победу над «Торпедо» из Усть- Каменогорска.

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