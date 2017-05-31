ВФСО «Динамо» заявило, что не участвует в управлении одноименного хоккейного клуба

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что команда «Динамо-Балашиха», которая является фарм-клубом московского «Динамо», может прекратить свое существование из-за тяжелого финансового положения. А закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО «Динамо», в случае смены руководства клуба в ближайшее время.

«ВФСО «Динамо» не участвовало в управлении АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», представители общества в совете директоров отсутствуют. Единственным руководителем клуба, единолично управляющим и ответственным за экономическое положение клуба, в настоящий момент является Андрей Сафронов. Результатом его управления стали серьезные финансовые проблемы, включая налоговую задолженность и задержки по заработной плате игроков, тренеров и персонала клуба», — говорится в заявлении пресс- службы общества.