ВФСО «Динамо» заявило, что не участвует в управлении одноименного хоккейного клуба
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Всероссийское
физкультурно-спортивное общество (ВФСО) «Динамо» не принимает участия в управлении АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФСО «Динамо».
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что команда «Динамо-Балашиха», которая является
«ВФСО «Динамо» не участвовало в управлении АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», представители общества в совете директоров отсутствуют. Единственным руководителем клуба, единолично управляющим и ответственным за экономическое положение клуба, в настоящий момент является Андрей Сафронов. Результатом его управления стали серьезные финансовые проблемы, включая налоговую задолженность и задержки по заработной плате игроков, тренеров и персонала клуба», — говорится в заявлении пресс- службы общества.
«Динамо-Балашиха», выступающее в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в сезоне-2016/17 стало обладателем Кубка Братины, в финале