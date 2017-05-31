Игорь Шуневич рассказал, куда минское «Динамо» потратит сэкономленные на легионерах деньги

— Решение сократить число легионеров — это предложение «Динамо-Минск», это наше внутреннее решение. Оно направлено на популяризацию спорта и хоккея в частности, для стимуляции наших хоккеистов. Часть денег, которые мы сэкономим на массовом отказе от услуг легионеров, мы направим на развитие детско-юношеского хоккея, динамовской школы. Направление уже определено: мы хотим покупать форму, нанимать качественных специалистов по хоккею, детских специалистов, тренеров, чтобы готовить достойную смену.



Ранее новый председатель федерации хоккея Семен Шапиро сказал, что полный отказ от легионеров в «Динамо» позволит сэкономить не менее 3 миллионов долларов, отмечает tut.by.



Александр Лукашенко говорил, что минимальная зарплата легионера в клубе начинается от 500 тысяч долларов.



Отвечая на вопрос о долгах по зарплате перед игроками за прошедший сезон, Шуневич заметил, что это нормальный процесс.



— Задолженность есть и была и будет в дальнейшем. Потому что это процесс текущий, так построена хоккейная кухня.



Мы платим всегда деньги за прошедший период в соответствии с имеющимся графиком. Текущая задолженность ликвидируется по текущему графику, и я не вижу тут ничего необычного.



Напомним, что недавно на встрече с Александром Лукашенко Игорь Шуневич заявил о намерении отказаться от услуг иностранцев, в том числе в тренерском штабе уже в предстоящем сезоне.



В данный момент у минского «Динамо» есть контракты на следующий год с Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном. В клубе также заявили о намерении продолжить сотрудничество с Беном Скривенсом, но вратарь хочет вернуться в НХЛ.



В то же время в целях оптимизации бюджета минское «Динамо» отказалось от услуг вратаря сборной Беларуси Кевина Лаланда.



Кроме того, еще два года действует срок контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, под руководством которого команда в минувшем сезоне показала рекордный результат в регулярном чемпионате КХЛ, но в плей-офф выбыла уже в первом раунде.