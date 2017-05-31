Игорь Шуневич рассказал, куда минское «Динамо» потратит сэкономленные на легионерах деньги
Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск», министр внутренних дел Игорь Шуневич, общаясь с журналистами в парламенте, заявил, что сэкономленные на зарплатах легионеров деньги направят на
детско-юношеский хоккей.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Решение сократить число легионеров — это предложение «Динамо-Минск», это наше внутреннее решение. Оно направлено на популяризацию спорта и хоккея в частности, для стимуляции наших хоккеистов. Часть денег, которые мы сэкономим на массовом отказе от услуг легионеров, мы направим на развитие
Ранее новый председатель федерации хоккея Семен Шапиро сказал, что полный отказ от легионеров в «Динамо» позволит сэкономить не менее 3 миллионов долларов, отмечает tut.by.
Александр Лукашенко говорил, что минимальная зарплата легионера в клубе начинается от 500 тысяч долларов.
Отвечая на вопрос о долгах по зарплате перед игроками за прошедший сезон, Шуневич заметил, что это нормальный процесс.
— Задолженность есть и была и будет в дальнейшем. Потому что это процесс текущий, так построена хоккейная кухня.
Мы платим всегда деньги за прошедший период в соответствии с имеющимся графиком. Текущая задолженность ликвидируется по текущему графику, и я не вижу тут ничего необычного.
Напомним, что недавно на встрече с Александром Лукашенко Игорь Шуневич заявил о намерении отказаться от услуг иностранцев, в том числе в тренерском штабе уже в предстоящем сезоне.
В данный момент у минского «Динамо» есть контракты на следующий год с Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном. В клубе также заявили о намерении продолжить сотрудничество с Беном Скривенсом, но вратарь хочет вернуться в НХЛ.
В то же время в целях оптимизации бюджета минское «Динамо» отказалось от услуг вратаря сборной Беларуси Кевина Лаланда.
Кроме того, еще два года действует срок контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, под руководством которого команда в минувшем сезоне показала рекордный результат в регулярном чемпионате КХЛ, но в
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