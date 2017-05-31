Епанчинцев: Написал Мозякину и Ковальчуку: «Спартак» вас ждёт"

41-летний главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал, какие задачи ставятся перед командой на сезон-2017/18, поведал о планах предсезонной подготовки, трансферной кампании, а также о дружбе с известными спартаковцами настоящего и прошлого — Дмитрием Парфёновым, Вадимом Евсеевым, Артёмом Ребровым и Денисом Глушаковым.

«Исключение из КХЛ “Спартаку” не грозит, мы — народная команда»

— Вы возглавили красно-белых. Каковы первые ощущения?

— Очень приятно находиться в команде, только положительные эмоции.

— В вашем прошлом есть и ЦСКА. Можете успокоить спартаковских болельщиков?

— Я спартаковец, с детства болел за этот клуб. Первые взрослые шаги на высшем уровне прошли именно в родном «Спартаке». У меня отец болел за «Спартак», в том числе и футбольный.

— КХЛ планирует серьёзные сокращения. Не боитесь под них попасть?

— Думаю, что исключение «Спартаку» не грозит, посещаемость, народная команда. Болельщики всегда с нами, может, не только на трибуне, но и в раздевалке. С переездом в «ВТБ Ледовый дворец» ситуация ещё больше улучшится, думаю, что мы выполним поставленную перед клубом задачу.

— Какие изменения могут стать предпосылкой для положительного результата?

— Мы стараемся усилиться, но главное, что остался костяк команды. Я хорошо знаю молодёжь ещё по «Атланту», остались Лещенко, Шмелёв. Жаль, что уехал Дыбленко, но это его право, он выбрал свой путь. Уже собран состав, но усиление ещё будет.

— Что с легионерской позицией и довольны ли вы приходом Лаюнена вместо Гилроя?

— Доволен заменой Гилроя на Лаюнена, наблюдал за игрой финна на чемпионате мира. Думаю, что в обороне Вилле даже полезнее.

«Задача-минимум — попасть в плей-офф»

— Сколько новичков планируется пригласить?

— На данный момент нам нужен центральный нападающий и один защитник, будут хорошие приобретения.

— В чём именно вы видите момент для усиления игры?

— Тяжёлый вопрос на сегодняшний день. Повторюсь, многих я знаю, а они знают тренерский взгляд. Будем стараться достичь результата, в процессе работы посмотрим.

— Кто будет капитаном команды?

— Это вопрос командный, в процессе. Решим, тренеры будут выбирать или команда. В моей карьере было всё по-разному. Пообщаюсь с ребятами.

— Каков план предсезонной подготовки?

— 1—2 июля у команды медосмотр, 3 июля мы улетаем в Чехию на двухнедельный сбор в Либерец. Потом три дня пауза, и летим на сборы под Вену, там 10 дней, и уже меньше народу возьмём с собой. По возвращении у нас турнир в Нижнем Новгороде, а затем Кубок мэра Москвы. Ещё проведём товарищеские матчи в Чехии со «Слованом» и с нашим фарм-клубом «Химиком». По датам пока сказать не могу, скорее всего, 12—13 июля .

— Футбольный «Спартак» стал чемпионом, а какая задача будет перед вами?

— Руководство поставило задачу как минимум попасть в плей-офф. Я — максималист. Будем стараться выигрывать каждый матч.

«Чуть не выбежал на поле в матче с «Тереком»

— У вас есть интеграция с футбольным «Спартаком», с Каррерой знакомы?

— С Каррерой пока не познакомился, но был на матче с «Тереком».

— На поле не выбегали?

— Нет, но чуть не выбежал (смеётся). Сидел в первом ряду, была сумасшедшая атмосфера. Немного общаемся с Ребровым через родственников. С Денисом Глушаковым. Хочу ещё раз поздравить их с чемпионством. Футболисты и хоккеисты всегда были дружны. С Егором Титовым учились в одном классе. Вадим Евсеев, Дима Парфёнов. У нас хорошие дружеские отношения. Жаль, что редко встречаемся.

— Приглашаете футболистов на хоккей?

— Обязательно.

— В прошлом году «Спартак» был лучшей командой по работе с прессой. Сохраните лидирующие позиции?

— Конечно. Мы должны понимать свою работу. Обещаю, что не будет никаких препятствий с нашей стороны.

— В прошлом году болельщики приходили в раздевалку. От такого надо отказываться или это нормально?

— У меня были такие ситуации. Такого, конечно, не припомню, были просто встречи, чаепития. Нужно иначе решать этот вопрос и не доводить до него.

— Раздевалка — священное место?

— Так и есть. Есть приметы. Ведь это наша семья.

«Зарипов мне ответил: Москва не для меня»

— Возвращаясь к футболу. Помните, где были в тот день, когда «Спартак» официально стал чемпионом после поражения «Зенита» от «Терека»?

— Я был дома, смотрел матч. Счёт был 0:0, поехал по делам. Звоню Леониду Фёдоровичу Трахтенбергу узнать, как у него дела. И он мне всё рассказал.

— Михаила Анисина в команде не будет?

— Давайте про хоккейный клуб «Спартак» и футбольный клуб «Спартак».

— Болельщики помнят вашу тройку с Ковальчуком. Вы с ним общаетесь?

— Да. И с ним, и с Алексеем Морозовым. Дружим, поздравлял Илью с Кубком Гагарина.

— Год назад Валерий Каменский сказал, что «Спартак» хотел бы подписать Ковальчука. Сейчас Илья стоит перед большим выбором: НХЛ или остаться в СКА. Смог бы он вернуться в Северную Америку?

— Почему нет? Последний сезон показал, что да. Я знаю его возможности и то, как он готовится. Большой профессионал. Всё в его руках. Это зависит от него, хотя последняя информация, что остаётся. Я в шутку написал Мозякину и ему: «Спартак вас ждёт».

— Зарипов ещё.

— Я ему буквально неделю назад предлагал, но он ответил: «Москва не для меня» (смеётся). Магнитогорск, Челябинск, Казань.

— Он, наверное, зарплату большую просил.

— Мы прекрасно понимаем их возможности.

— Когда потолок зарплат опустится до 600 млн, это станет плюсом для клубов-середняков?

— Конечно плюс. Середнякам эта стратегия нравится.

— Какая тренерская манера работы вам импонирует? Каррера эмоционален в футболе, а в хоккее Ржига забирался на бортик.

— Будем стараться (смеётся).

«Сегодня хоккей поменялся. Нужно идти в ногу со временем»

— Как пережили исключение «Кузни» из КХЛ и как относитесь к плановым сокращениям лиги?

— Как и все. Тяжело терять такой клуб с серьёзными традициями. У них много воспитанников, которые чемпионы мира, играющие в НХЛ. Переживаю за этот клуб. Надеюсь, что через год они вернутся, хотя это сложно сделать.

— Как проходит ваша коммуникация со спартаковскими ветеранами?

— Видел Гуреева, Шадрина. Я их хорошо знаю и они меня. Я всегда готов к диалогу, выслушать великих игроков.

— Из молодёжной команды ребят подтянете?

— Да, молодёжь будет.

— Порой результата можно добиться при не самой зрелищной игре. Готовы играть в такой манере? Кучеров недавно раскритиковал ЦСКА.

— Сегодня хоккей поменялся. Нужно идти в ногу со временем. Где-то закрыться, где-то сыграть с прицелом на атаку. Иногда приходится играть в неинтересный хоккей, как сказал Кучеров. Для зрителей, может, неинтересно, а руководству и тренерам — наоборот. Если есть результат, то мы на правильном пути.

«Все домашние матчи проведём на «ВТБ Ледовом дворце»

— К матчам с ЦСКА относитесь обычно или для вас это сверхважно?

— В детской школе это уже дерби. Подчёркивать красным цветом в календаре эти даты я не буду, но дерби очень важно. Особенно среди московских команд «Спартак» и ЦСКА.

— Сколько матчей будет на «ВТБ Ледовом дворце»?

— Все матчи. Команда будет там базироваться, сделают раздевалку под нас. Атрибутика, цвета.

— Как будете делить арену с «Динамо»?

— Обещали, что календарь сверстают нужным образом.

— У вас какие-то требования были?

— А какие тут требования? Это реальные события, реальная жизнь. В прошлом сезоне были переезды, это всегда доставляет трудности. Я рад, что весь сезон сыграем на «ВТБ Ледовом дворце».

— Ретро-матч планируется?

— Будем только рады его провести.

— Что можете сказать болельщикам?

— Они всегда рядом с командой, даже несмотря на результат. В тяжёлые и хорошие моменты. Думаю, что болельщики будут продолжать поддерживать «Спартак», любить его, болеть за него. А мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы их порадовать. У нас максимальные задачи.