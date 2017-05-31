ХК «Авангард» расторг соглашение с нападающим Александром Кучерявенко

Стороны завершили сотрудничество по взаимному соглашению.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел за «Авангард» в общей сложности 64 матча в КХЛ (из них 11 — в плей-офф), забил 7 голов и отдал 15 голевых передач.