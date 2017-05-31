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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29928566/
31 мая 2017, 11:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Авангард» расторг соглашение с нападающим Александром Кучерявенко

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с нападающим Александром Кучерявенко, сообщается на официальном сайте омичей.

Стороны завершили сотрудничество по взаимному соглашению.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел за «Авангард» в общей сложности 64 матча в КХЛ (из них 11 — в плей-офф), забил 7 голов и отдал 15 голевых передач.

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