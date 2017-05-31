Что светит «Барысу» без Боченски?

Разговоры о том, что 35-летний американец польского происхождения и с казахстанским спортивным гражданством может завершить карьеру, начали вестись еще в конце регулярного сезона — в феврале, когда Боченски получил удар в голову в матче с новокузнецким «Металлургом» и выбыл из строя перед самым плэй-офф.

Выбыл, в общем-то, ненадолго — на первый раунд Кубка Гагарина, в четвертьфинале с «Магниткой» капитан уже отыграл два матча. Но в апреле, перед началом чемпионата мира в первом дивизионе, разговоры об окончании его карьеры стали уже не просто разговорами — а информационными вбросами на страницах СМИ.

Потом они видоизменились в разговоры о том, что у Боченски истекает контракт с «Барысом» — и новый он подписывать не будет ввиду смены руководства и взятого командой курса на импортозамещение. На фоне ставки на воспитанников казахстанской школы хоккея эксперты заговорили о возможной смене Боченски и его партнерами по звену — Найджелом Доусом и Дастином Бойдом — клубной прописки.

Отказ от роли дядек-наставников.

Тут стоит оговориться, что руководство «Барыса», несмотря на заявленное стремление к импортозамещению в составе, североамериканское звено в его привычном (Боченски-Бойд-Доус, ББД) виде наверняка сохранить хотело. Тут не надо быть большим специалистом в хоккее для того, чтобы понимать — почему лежащих на поверхности причин как минимум две.

Причина первая: натурализованные Казахстаном североамериканцы — ударное звено «Барыса» и сборной Казахстана. Причем не просто ударное, а, положа руку на сердце, единственное ударное звено и там, и там. Потеря этой троицы (или ее распад) — это удар по результатам, которых, учитывая взятый командой курс на перекройку состава, и так может не быть в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне. То есть и с ББД у «Барыса» были бы проблемы с попаданием в плэй-офф, без ББД это будет архисложно.

Причина вторая: рядом с североамериканцами молодежь, да и зрелые казахстанские игроки будут расти и прибавлять быстрее. В любой омолаживающейся команде обязательно всегда наличествуют как минимум два-три опытных зрелых игрока. Их роль может быть не оговорена в контракте каким-то особым статусом «дядьки-наставника» или играющим помощником тренера (играющим тренером), но они в любом случае будут эту роль исполнять, вольно или невольно, на тренировках и играх являясь образцом для остальных игроков команды.

Но это — ожидания руководства «Барыса» и казахстанских болельщиков: как сказал однажды Андрей Сергеевич Аршавин «Ваши ожидания — ваши проблемы». У североамериканцев — своя логика, вполне, кстати, внятная — они давно играют роль ударного звена как в «Барысе», так и в сборной. Однако достигнутые ими во время нахождения на льду результаты не закрепляются усилиями вторых-третьих звеньев ни в клубе, ни в сборной.

Иными словами, звено ББД рвет и мечет, но в одиночку тащить на себе клуб и сборную уже не в состоянии. А трофеи при этом, говоря откровенно, и там, и там североамериканцам едва ли светят: «Барыс» и в прошлогоднем своем составе вряд ли мог претендовать на что-то большее, чем второй раунд плэй-офф КХЛ, а сборная не смогла даже пробиться в элитный дивизион. Теперь же становится ясно, что второе ударное звено в «Барысе» и в сборной на подмогу североамериканцам если и появится, то, как минимум, через год.

Боченски — 35, Доусу — 32, Бойду — 30 лет. Не сомневаюсь, что их и здесь неплохо кормят, но стремление к обладанию трофеями у североамериканцев в крови, и они прекрасно понимают, что в Астане они титулов могут не дождаться. Отсюда и разговоры о том, что натурализованные игроки из Северной Америки могут сменить клуб — и вероятность того, что это произойдет теперь, после окончания карьеры Боченски, только увеличится: звена ББД теперь уже точно не будет. Ни в «Барысе», ни где-либо еще: а когда из конструкции выпадает несущая ось, центробежные силы достигают своего пика.

МХЛ «Барысу» в подмогу.

В сухом остатке остается констатировать: руководству «Барыса» придется теперь выстраивать абсолютно новую команду, даже если Бойда и Доуса клуб сохранит. На это может уйти сезон (но это — дилетантски оптимистичный вариант), а может два-три сезона (более, хотя и не самое, реалистичное развитие событий), а может и все лет пять. И надо понимать, что эти сезоны уйдут только на то, чтобы восстановить былые позиции клуба (регулярный выход в плэй-офф и прохождение там хотя бы в четвертьфинальную стадию).

Готово ли к такому повороту событий руководство клуба и хоккейной федерации? На словах — да, ведь публичные заявления о ставке на подготовку кадров для сборной на платформе «Барыса» по умолчанию подразумевают готовность к тому, что на первых порах придется несколько «закатать губу» в плане результатов. Как оно будет на деле, покажет следующий сезон: в хоккее, как и в любом виде спорта, нередки случаи, когда стратегические, долгосрочные планы по развитию местного содержания начинали меняться и корректироваться под давлением череды поражений….

Пока же логика импортозамещения только подкрепляется: во вторник на заседании исполкома казахстанской федерации хоккея с шайбой был одобрен проект создания казахстанской Молодежной хоккейной лиги, в которой смогут принять участие игроки в возрасте от 16 до 20 лет. Турнир молодежной хоккейной лиги стартует в сезоне 2018−2019 годов, то есть создание собственной «питательной» кадровой среды для «Барыса» и сборной исчисляется среднесрочной и долгосрочной перспективой.

При этом в Казахстане не исключают, что сотрудничество с Боченски может быть продолжено — в каком качестве, неизвестно, но сообщение клубного сайта об окончании игровой карьеры капитана завершается следующим пассажем: «Спасибо, Брэндон, за все силы, время и эмоции, которые ты подарил “Барысу”, Астане и Казахстану! Желаем семейного счастья и успехов в личных делах. Уверены, что на этом история наших взаимоотношений не заканчивается, а просто открывается новая ее глава».