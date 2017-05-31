Александр Хованов: Уезжаю в Финляндию или Швецию. Много играть в КХЛ не дадут

— Александр, какие у вас планы на следующий сезон?

— Хотелось бы выступать во взрослых лигах. Но думаю, в КХЛ мне много игрового времени не дадут. Поэтому рассматриваю вариант поехать либо в Финляндию, либо в Швецию. Играть там.

— В новостях писали про Северную Америку.

— Нет, о юниорских лигах пока не думаю. Там играть не очень хочу. Лучше провести год во взрослом хоккее в Финляндии, а потом вернуться домой и попробовать себя в КХЛ. Как полноценный игрок, а не лимитчик.

— Ваш друг Андрей Свечников уже сезон провел в «Маскегон Ламберджекс» (лига США). Его пример вам интересен?

— Да, конечно. Мы много общаемся с Андрюхой, всегда поддерживаем связь. Я очень рад, что у него все хорошо там складывается. Дай бог, чтобы и дальше так все было. Но я попробую пойти по другому пути.

— Как вам нужно готовить себя к драфту НХЛ, который будет в 2018 году?

— Главное — хорошо подготовиться летом. И в полноценной форме, без травм и болячек, подойти к сезону. Нужно его сильно отработать. А там уже как сложится. Но буду верить, что меня выберут высоко на драфте.

— Фаворитом на драфте-2017 будет Нолан Патрик. А какой расклад на драфт-2018? Я слышал, первым или вторым номером может стать Свечников.

— Да, у Андрея отличные шансы. Я сам надеюсь попасть в топ-5. Но есть хорошие защитники, например, из шведской лиги, и они уже год играют во взрослом хоккее. Есть в Канаде пара сильных ребят. Но все зависит от будущего сезона. Надо проявить себя с лучшей стороны.

— Вы за какой клуб НХЛ сейчас болеете? Кто нравится?

— Слежу за «Торонто», там много молодых игроков. Очень нравится их хоккей. Стараюсь брать пример с Остона Мэттьюза в некоторых компонентах.

— Насчет болячек — что за травму вы получили в феврале в матче против сборной Финляндии? Уже на первой минуте вас унесли на носилках.

— Да, в этом сезоне у меня было две травмы. Но я уже поправился к концу, немного поиграл в плей-офф. Сейчас хорошо восстановился, меня ничто не беспокоит. Скоро начну работать и готовиться к сезону.

— Вы выступали в «Ак Барсе» (до 18 лет) и «Ирбисе» (МХЛ). На этом уровне главный тренер взрослого «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дает советы молодым или вы никак не пересекались?

— Вообще я сейчас был должен ехать на сборы с первой командой. Так в сезоне от Билялетдинова ничего не поступало. Но в принципе в Казани готовят ребят по единой системе, чтобы они подошли к первой команде в хорошей форме.

— Контракт ведь у вас уже закончился.

— Да. Меня в Казани ждут на сборах с 1 июля. Но скорее всего, этого не произойдет. Я поеду на сборы с первой командой в Финляндии. Какой именно это будет клуб — пока не определился. Есть несколько вариантов. Еще выбираю….

— У вас была тройка Хованов — Свечников — Денисенко.

— Денисенко остался в «Локомотиве», продлив контракт… Мы хорошо дружим, общаемся. Такое звено получилось у нас в Канаде. Мы здорово сыграли. Дай бог, чтобы нас так оставили на домашний чемпионат мира. Мы должны хорошо себя показать, проявить лучшие качества, чтобы сборная России завоевала золото.

— Юниоры в этом году завоевали бронзу, уступив финнам в полуфинале (1:2). Какое у вас впечатление от чемпионата?

— Я болел, переживал за ребят. Очень хотел сыграть, но травмы не позволили. Нужно было долечиться. А так турнир получился очень эмоциональным. И я очень рад, что сборная взяла медаль. Могло быть и золото, но проиграли в овертайме. Такое случается. Однако был настрой на матч за бронзу, там уже все было хорошо. Ребята — большие молодцы.

— Вы как проведете отпуск?

— Сейчас вот улетаю с Андреем Свечниковым в Доминикану. Отлично отдохнем, но и о тренировках не будем забывать. Это отдых в спортивном режиме. Будем ходить в зал, поведем подготовку. Когда вернемся, надо позаниматься на земле. Потом в июле уехать в сборную и играть на мемориале Глинки, где нужно показать хороший результат.