Вилле Сопанен и Маттиас Муттунен перешли в «Куньлунь»

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе китайского клуба. В китайскую команду перешли Матиас Муттунен и Вили Сопанен.

Сопанен провёл сезон-2016/17 на родине за команду «Пеликанс». В 41 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (20+26) очков, в плей-офф он провёл 5 матчей и набрал в них 3 (1+2) очка.