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31 мая 2017, 10:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вилле Сопанен и Маттиас Муттунен перешли в «Куньлунь»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Два финских нападающих стали игроками «Куньлуня».

Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе китайского клуба. В китайскую команду перешли Матиас Муттунен и Вили Сопанен.

Сопанен провёл сезон-2016/17 на родине за команду «Пеликанс». В 41 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (20+26) очков, в плей-офф он провёл 5 матчей и набрал в них 3 (1+2) очка.

Муттунен в завершившемся сезоне выступал за финскую команду «Калпа». В регулярном чемпионате на его счету 39 (14+25) очков в 56 матчах, в 18 матчах плей-офф он набрал 8 (3+5) очков.

Куньлунь
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