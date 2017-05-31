Вилле Сопанен и Маттиас Муттунен перешли в «Куньлунь»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Два финских нападающих стали игроками «Куньлуня».
Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в
Сопанен провёл сезон-2016/17 на родине за команду «Пеликанс». В 41 матче регулярного чемпионата на его счету 46 (20+26) очков, в
Муттунен в завершившемся сезоне выступал за финскую команду «Калпа». В регулярном чемпионате на его счету 39 (14+25) очков в 56 матчах, в 18 матчах
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