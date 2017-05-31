14 игроков из КХЛ, которые до сих пор не определились со своим будущим

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Джастин Азеведу

Канадец португальского происхождения провёл в Казани три замечательных года и стал одним из любимцев местной публики. Креативный и умный форвард, Азеведу отлично вписался в жёсткую систему Билялетдинова, в которой творчество разрешается по большим праздникам, выступив мозговым центром атаки «Ак Барса».

Сейчас у Джастина закончился двухлетний контракт, и он пребывает в статусе неограниченно свободного агента. «Ак Барс» хочет сохранить своего лучшего легионера, да и Азеведу вроде как не против остаться в столице Татарстана, но переговоры по новому контракту ещё не завершились и случиться может что угодно.

Никита Никитин

Омич по происхождению, Никитин покинул родную команду семь лет назад, отправившись покорять НХЛ. За океаном Никита с переменным успехом поиграл в «Сент-Луисе», «Коламбусе» и «Эдмонтоне», но в канадском клубе дела российского защитника не заладились, он был переведён в АХЛ, а перед прошлым сезоном поступило предложение от «Авангарда».

Вернувшись в Россию, Никитин не смог стать ведущим защитником своей команды, не отличался надёжностью, да и вообще оказался слишком тяжёл и неповоротлив для больших площадок. Сейчас акции некогда защитника олимпийской сборной России уже не так высоки, и далеко не факт, что «Авангард», сохранивший на следующий сезон топ-4 игроков обороны, предложит своему воспитаннику новый контракт. Впрочем, при таком раскладе Никитин всё равно найдёт новую работу в КХЛ, но в клубе с меньшими амбициями.

Дастин Бойд

Уже довольно трудно представить «Барыс» без тройки Доус-Бойд-Боченски, но летом астанинский клуб похоже ждут серьёзные перемены. Боченски завершил карьеру, а Дастин Бойд решил сменить клуб. В такой ситуации не планирует оставаться в «Барысе» и Найджел Доус, связанный контрактными обязательствами ещё на год.

30-летний Бойд шесть сезонов провёл за команду из столицы Казахстана, с прошлого года выступает за сборную этой страны, но теперь для него пришло время перемен. Натурализованный канадец прекрасно зарекомендовал себя в КХЛ, и теперь многие клубы наверняка захотят видеть в составе адаптированного к нашей лиге результативного иностранца. Продолжит ли Бойд выступать в России и пойдёт ли за ним Доус или КХЛ потеряет классных легионеров? Как разрешится одна из главных интриг межсезонья, узнаем совсем скоро.

Кевин Даллмэн

Заканчивается контракт с «Барысом» и у одного из лучших атакующих защитников лиги Кевина Даллмэна. Канадец по происхождению отыграл все девять сезонов в КХЛ, на два сезона отлучаясь из Астаны в питерский СКА.

В последние годы результативность Кевина упала, а в обороне он никогда не был образцом надёжности, но Даллмэн по-прежнему может быть востребован многими клубами. Достаточно поставить его в пару к защитнику-домоседу, и тогда от Кевина будет много пользы в атаке и при игре в большинстве.

Сейчас трудно говорить, останется ли защитник в Астане, да он и сам сейчас наверняка не ответит на этот вопрос.

Стефан Да Коста

Три года назад к переходу Да Косты в ЦСКА многие отнеслись скептически, однако первый же сезон показал, что в КХЛ приехал большой мастер. 62 (30 + 32) очка в «регулярке», отличная работа рук и головы, снайперское чутьё — француз был одним из лучших нападающих лиги в том сезоне.

Следующие два года для Да Косты получились скомканными из-за травм, но когда он выходил на площадку, то атака ЦСКА становилась мощнее в разы. Блеснул Стефан и на минувшем чемпионате мира, что дало ему повод рассчитывать на возвращение в НХЛ.

Московский клуб, разумеется, делает попытки сохранить своего лидера, но если слухи о его переходе в «Вегас» перерастут в нечто большее, то в нашей лиге станет на одного классного легионера меньше.

Йонас Энлунд

История Энлунда — яркий пример того, что лучшее враг хорошего. Финский форвард блестяще выступал за «Сибирь» и был любимцем благодарной новосибирской публики, но после пяти сезонов решил сменить команду, польстившись на возможность выступать в топ-клубе и повышение зарплаты.

За следующие два года Энлунд поиграл в «Локомотиве», СКА, ЦСКА и «Куньлуне», но нигде не показал и десятой доли того, что он демонстрировал в Новосибирске.

Про некогда одного из самых сильных легионеров в КХЛ сейчас стали забывать, и свою репутацию Йонасу нужно восстанавливать с самого начала. И выбор клуба, в котором он продолжит карьеру, будет для Энлунда важнейшим решением.

Джонатан Чичу

10 лет назад невозможно было поверить, что канадец Чичу когда-либо будет выступать в российском чемпионате. Но «Морис Ришар» в сезоне-2005/06 оказался единичным случаем, со временем результативность коренного индейца упала, и четыре года назад Чичу оказался в КХЛ.

Джонатан поиграл в Загребе, Минске и Братиславе, каждый раз показывая хорошую результативность. Контракт со «Слованом» у Чичу закончился, может, наконец, пришла пора Джонатану поиграть в российских клубах?

Андрей Костицын

Один из самых талантливых белорусских хоккеистов в нынешнем межсезонье стоит на перепутье. Костицын-старший в КХЛ поиграл в «Тракторе», «Торпедо» и ХК Сочи, он стабильно набирает свои 30+ очков за сезон, и на него по-прежнему хороший спрос.

Сейчас на Андрея претендуют минское «Динамо» и «Куньлунь», и решение о продолжении карьеры ему нужно принять самостоятельно.

Владислав Гавриков

Защитник ярославского «Локомотива», один из самых полезных игроков чемпионата мира Владислав Гавриков также стоит перед серьёзным выбором. Гаврикова хочет видеть в своём составе «Коламбус», есть предложение от СКА, да и «Локомотив» явно не прочь оставить своего воспитанника.

Молодому российскому защитнику важно понять, готов ли он уже сейчас перебраться за океан, либо ему стоит ещё немного пообтереться в КХЛ. И если он выберет второй вариант, то стоит подумать, продолжать карьеру в родной команде, либо перейти под крыло наставника сборной России в Санкт-Петербург.

Крис Ли

Лучший защитник-бомбардир последних сезонов совершенно точно покидает и «Магнитку», и КХЛ, но о завершении карьеры речи не идёт. Крис в свои 36 лет дебютировал в сборной Канады на чемпионате мира, провёл отличный турнир и теперь всерьёз задумался о выступлении в НХЛ.

В этом нет ничего нереального, Ли в своей карьере избежал серьёзных травм, а потому его возраст вряд ли станет помехой для того, чтобы поиграть ещё какое-то время на высоком уровне. Дело осталось за малым: подыскать себе новую команду.

Данис Зарипов

Самый титулованный хоккеист в КХЛ в это межсезонье может решиться на смену команды. Зарипов всю карьеру посвятил двум клубам, «Ак Барсу» и «Магнитке», и с каждой выступал успешно и выигрывал трофеи.

Минувший плей-офф показал, что Зарипов по-прежнему находится в прекрасной форме, когда игра проходит на чистом льду, но как только знаменитое первое звено «Металлурга» берут в плотную опеку, то ни Зарипов, ни его партнёры не могут с этим ничего поделать, как это было в финале против СКА.

Наиболее логичным вариантом для Зарипова будет продление контракта с «Магниткой», потому что «Ак Барс» уже не ждёт своего блудного сына, а срываться под занавес карьеры в новый клуб будет весьма авантюрно.

Евгений Дадонов

Один из самых забивных российских нападающих Евгений Дадонов летом может поменять команду. Воспитанник челябинского хоккея сделал себе имя ещё в «Донбассе», а благодаря выступлениям за СКА вошёл в число элитных снайперов КХЛ и выиграл два Кубка Гагарина.

Поэтому логично, что сейчас Дадонов задумался о переходе в НХЛ, где ему, по слухам, может предложить контракт новичок лиги из Лас-Вегаса. Там Евгений может воссоединиться в связке с Вадимом Шипачёвым, и это сыгранное сочетание может серьёзно пошуметь и на самом высоком уровне.

Илья Ковальчук

После чемпионского сезона СКА рискует потерять часть «золотого» состава. Шипачёв уехал в Лас-Вегас, там же одной ногой находится Дадонов, в сторону НХЛ смотрит и Илья Ковальчук.

Когда российский форвард возвращался в Россию, казалось, что его роман с лучшей лигой мира окончательно завершён: Ковальчук тогда инициировал расторжение огромного контракта и вынужден был объявить о прекращении карьеры в НХЛ.

После четырёх лет в СКА, за которые Илья выиграл два Кубка Гагарина и стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов, Ковальчук заскучал по Америке и теперь полон решимости вернуться. Однако для этого нужно пройти целый ряд формальностей, и далеко не факт, что НХЛ, свято чтящая свои законы, позволит Илье вновь сыграть за океаном.

Николай Жердев

Один из самых талантливых хоккеистов России, так и не сумевший раскрыть свой потенциал в полной мере. В разное время Жердеву мешали трудный характер, неправильный выбор команды, и теперь Николай вновь стоит перед выбором.