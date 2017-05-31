Наставник «Барыса» рассказал о планах команды
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о предсезонных планах команды.
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— После медосмотра все кандидаты в «Барыс» соберутся в Астане 8 июля, потренируемся неделю, а затем вылетаем на тренировочную базу в Алматы, в экологически чистой район
На 22 августа у нас запланировано
28 августа сыграем тренировочный матч с местной командой «Алматы», после чего возвращаемся домой. С 6 по 12 августа, как вы знаете, состоится традиционный международный турнир «Кубок Президента Республики Казахстан». В этом году по составу он очень представительный. Швейцарский «Давос», клубы КХЛ из нашей конференции «Авангард», «Трактор», «Нефтехимик» и «Адмирал».
Далее с 15 по 19 августа «Барыс» участвует в предсезонном турнире — Мемориал Виктора Блинова, который возрождают в Омске. То есть ещё раз сыграем с «Авангардом», также в число
Календарь предсезонной подготовки получился насыщенный, интенсивный. Есть время и поработать над физикой, и определиться с составом, и наиграть связки, тактические комбинации. Конечно, рассчитываем на поддержку наших болельщиков и в сезоне, и на Кубке Президента. А поскольку он в этом году проводится в рамках всемирной выставки «EXPO-2017», ждём на трибунах нашей
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