Стивенс покинул тренерский штаб «Миннесоты»
Скотт Стивенс покинул пост ассистента главного тренера «Миннесоты Уайлд».
Об этом информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.
По словам генерального менеджера американского клуба Чака Флетчера, решение 53-летнего специалиста связано с желанием проводить больше времени с семьёй. Стивенс, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз», провёл в тренерском штабе «Уайлд» один сезон.
В сезоне-2016/17 команда попала в
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