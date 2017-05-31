Экс-хоккеист «Кузни» Саймон просит признать его банкротом и списать долг по алиментам
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт. Экс-хоккеист московского «Динамо», подмосковного «Витязя», новокузнецкого «Металлурга» и ряда клубов НХЛ 45-летний Крис Саймон просит суд признать себя банкротом и списать долги более чем на полмиллиона долларов, включая крупную просрочку по алиментам, сообщает Ottawa Citizen.
Долги канадца, который, по данным СМИ, заработал более 15 миллионов долларов за 20-летнюю карьеру, включают в себя пропуски алиментов, которые Саймон не платил три с лишним года и которые достигли внушительной суммы в 128875 долларов.
Саймон просит списать «родительский» долг, аргументируя это тем, что уже несколько лет не имеет источника заработка. Он завершил карьеру в 2014 году
«У меня нет возможности оплатить задолженность или
Согласно аффидевиту бывшего хоккеиста, в январе он начал получать пособие в 966 долларов в месяц в рамках социальной помощи. За весь прошлый год доход Саймона составил 3836 долларов.
В свое время Саймон открыл хоккейную школу, но бизнес не пошел. Он также должен 25000 долларов издательскому дому, от которого получил аванс за книгу, которая так и не была написана. В числе прочих долгов есть и 30000 долларов в виде налогов, 1444 доллара за сотовую связь. У канадца в собственности дом площадью 6000 квадратных метров, две лодки, пикап и квадроциклы. Дом заложен, поскольку Саймон задолжал банку 300000 долларов. Более того, даже если ему удастся продать все свое имущество, он все равно, согласно заявлению суда, будет должен кредиторам 182625 долларов.
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