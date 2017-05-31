Экс-хоккеист «Кузни» Саймон просит признать его банкротом и списать долг по алиментам

Долги канадца, который, по данным СМИ, заработал более 15 миллионов долларов за 20-летнюю карьеру, включают в себя пропуски алиментов, которые Саймон не платил три с лишним года и которые достигли внушительной суммы в 128875 долларов.

Саймон просит списать «родительский» долг, аргументируя это тем, что уже несколько лет не имеет источника заработка. Он завершил карьеру в 2014 году из-за различных травм, а найти новую работу не в состоянии. В список повреждений Саймона входит и травматическая энцефалопатия, которая, по словам игрока, связана «с серьезной травмой мозга, полученной во время хоккейной карьеры». Доктор сообщил, что у Саймона, который принял участие более чем в 100 драках в НХЛ, получил 1824 минуты штрафа и две самых длительных дисквалификации в истории лиги, также диагностированы депрессия, тревожное состояние, посттравматическое стрессовое расстройство, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.

«У меня нет возможности оплатить задолженность или как-то договориться. Мое финансовое положение мрачное», — сообщил Саймон в письменных показаниях под присягой.

Согласно аффидевиту бывшего хоккеиста, в январе он начал получать пособие в 966 долларов в месяц в рамках социальной помощи. За весь прошлый год доход Саймона составил 3836 долларов.

В свое время Саймон открыл хоккейную школу, но бизнес не пошел. Он также должен 25000 долларов издательскому дому, от которого получил аванс за книгу, которая так и не была написана. В числе прочих долгов есть и 30000 долларов в виде налогов, 1444 доллара за сотовую связь. У канадца в собственности дом площадью 6000 квадратных метров, две лодки, пикап и квадроциклы. Дом заложен, поскольку Саймон задолжал банку 300000 долларов. Более того, даже если ему удастся продать все свое имущество, он все равно, согласно заявлению суда, будет должен кредиторам 182625 долларов.