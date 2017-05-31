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31 мая 2017, 8:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Экс-хоккеист «Кузни» Саймон просит признать его банкротом и списать долг по алиментам

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Экс-хоккеист московского «Динамо», подмосковного «Витязя», новокузнецкого «Металлурга» и ряда клубов НХЛ 45-летний Крис Саймон просит суд признать себя банкротом и списать долги более чем на полмиллиона долларов, включая крупную просрочку по алиментам, сообщает Ottawa Citizen.

Долги канадца, который, по данным СМИ, заработал более 15 миллионов долларов за 20-летнюю карьеру, включают в себя пропуски алиментов, которые Саймон не платил три с лишним года и которые достигли внушительной суммы в 128875 долларов.

Саймон просит списать «родительский» долг, аргументируя это тем, что уже несколько лет не имеет источника заработка. Он завершил карьеру в 2014 году из-за различных травм, а найти новую работу не в состоянии. В список повреждений Саймона входит и травматическая энцефалопатия, которая, по словам игрока, связана «с серьезной травмой мозга, полученной во время хоккейной карьеры». Доктор сообщил, что у Саймона, который принял участие более чем в 100 драках в НХЛ, получил 1824 минуты штрафа и две самых длительных дисквалификации в истории лиги, также диагностированы депрессия, тревожное состояние, посттравматическое стрессовое расстройство, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.

«У меня нет возможности оплатить задолженность или как-то договориться. Мое финансовое положение мрачное», — сообщил Саймон в письменных показаниях под присягой.

Согласно аффидевиту бывшего хоккеиста, в январе он начал получать пособие в 966 долларов в месяц в рамках социальной помощи. За весь прошлый год доход Саймона составил 3836 долларов.

В свое время Саймон открыл хоккейную школу, но бизнес не пошел. Он также должен 25000 долларов издательскому дому, от которого получил аванс за книгу, которая так и не была написана. В числе прочих долгов есть и 30000 долларов в виде налогов, 1444 доллара за сотовую связь. У канадца в собственности дом площадью 6000 квадратных метров, две лодки, пикап и квадроциклы. Дом заложен, поскольку Саймон задолжал банку 300000 долларов. Более того, даже если ему удастся продать все свое имущество, он все равно, согласно заявлению суда, будет должен кредиторам 182625 долларов.

Металлург Нк
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