Хоккеист Никита Хлыстов в результате обмена перешел из «Югры» в «Трактор»

Хлыстов в прошедшем сезоне КХЛ провел 45 игр в составе «Югры», в которых забросил одну шайбу и семь раз ассистировал партнерам..

Казахстанский нападающий Никита Михайлис, находясь в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение астанинского «Барыса» о двустороннем контракте на два года.

Нападающий Сергей Шмелёв, являясь ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение московского «Спартака» об одностороннем контракте на два года. Голкипер Андрей Тихомиров, также будучи ограниченно свободным агентом, принял квалификационное предложение нижегородского «Торпедо» о двустороннем контракте на два года.

Ярославский «Локомотив» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Андреем Чванчиковым, который пополнил стан железнодорожников в результате обмена с «Рязанью».