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НАДЕЮСЬ, «КУЗНЯ» ВЕРНЕТСЯ В КХЛ

— Многие болельщики «Спартака» вспоминают ваше армейское прошлое.

— Естественно, я — спартаковец. С детства отец приучил болеть за футбольный и хоккейный «Спартак». В жизненном плане 90-е годы были не лучшими, но именно тогда я сделал первые шаги на высшем уровне в родном клубе.

— Недавно лига ввела рейтинг клубов. Всем ли требованиям отвечает «Спартака»?

— «Спартаку» как народной команде исключение не грозит. Вы сами видели высокую посещаемость даже в год, когда команда не показывала результата и игры, которая позволила бы выйти в плей-офф. Болельщики всегда были с командой, порой даже в раздевалке. С переездом на новую арену в новом году мы порадуем их хорошей результативной игрой и постараемся выполнить поставленные задачи.

— Как относитесь к исключению «Кузни»?

— Тяжело терять клуб с серьезными традициями и воспитанниками, которые стали чемпионами мира и заиграли в НХЛ. Конечно, переживаю и надеюсь, что через год команда вернется в КХЛ, хотя будет тяжеловато.

— Позволит ли улучшить результат «Спартака» состав, который не сильно поменялся по сравнению с прошлым сезоном?

— Мы стараемся точечно усилиться. Главное, что остался костяк молодой команды, который хорошо известен по работе в «Атланте» — Шмелев, Лещенко. Жаль, что уехал Дыбленко, и мы желаем ему прогрессировать и закрепиться в «Нью-Джерси» в составе будет.

— Какие позиции осталось закрыть?

— На данный момент мы ведем поиск центральных нападающих и одного защитника. Легионерские места закрыты. Мы подписали Вилле Лаюнена.

— Станет ли он заменой Мэтту Гилрою?

— Финном мы довольны. Следили за его игрой на чемпионате мира. Похож на Гилроя, но в обороне полезнее.

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— Как пройдет подготовка к сезону?

— Начнем мы с медосмотра 1—2 июля . На следующий день улетим на двухнедельный сбор в чешский Либерец и сыграем там со «Слованом». После паузы вторая часть подготовки пройдет под Веной. Туда возьмем меньше народу. После возвращения сыграем на турнире в Нижнем Новгороде.

— Планируете повторять встречи с болельщиками в раздевалке?

— У нас были такие мероприятия с ребятами, мы донесли им, что такое «Спартак» и ромбик. Что касается встреч в раздевалке, вопросы надо решать по-другому и не доводить до такого.

— Футбольный «Спартак» порадовал болельщиков чемпионством. Какой результат устроит вас?

— Руководители поставили задачу как минимум попасть в плей-офф. По жизни и в спорте я максималист и стремлюсь к большему. Постараемся побеждать в каждой игре, а дальше посмотрим.

— С футбольными одноклубниками общаетесь?

— Был на матче с «Тереком». Едва на поле не выбежал! Сидел буквально на первом ряду за скамейкой «Спартака». На стадионе была сумасшедшая атмосфера. С Каррерой пока не познакомились, но через родственников общаюсь с Ребровым и Глушаковым. Желаю всем спартаковцам удачи на Кубке конфедераций. Хоккеисты всегда были дружны с футболистами. С Егором Титовым мы заканчивали один класс, дружили с Вадимом Евсеевым и Димой Парфеновым. Жаль, что встречаемся редко. Приглашаем их на хоккей.

— Помните, где были, когда «Спартак» обеспечил чемпионство?

— Я смотрел тот матч дома, счет был 0:0, уехал по делам. Верите или нет, не зная результата, позвонил Леониду Трахтенбергу. От него узнал о чемпионстве.

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— Поддерживаете связь с Ильей Ковальчуком, с которым когда-то играли в одной тройке?

— Общаемся с Ильей и Алексеем Морозовым, поздравил первого с Кубком Гагарина.

— Возможно ли его возвращение в «Спартак»?

— Почему нет? В последнем сезоне показал себя здорово. Знаю его возможности и то, как профессионально он готовится к сезону. Все зависит от него. В шутку написал ему и Сергею Мозякину, что жду их в «Спартаке» (улыбается). Зарипову предлагал (перейти в «Спартак») буквально неделю назад, но он сказал: «Москва не для меня. Мне бы в Магнитогорск, Челябинск, Казань». Мы все прекрасно понимаем наши возможности.

— Когда будет опускаться потолок зарплат, ситуация для середняков типа «Спартака» улучшится?

— Середнякам это понравится. Посмотрим, как это будет осуществляться.

— Каррера добился успеха благодаря эмоциональности. Увидим ли от вас поведение в стиле Милоша Ржиги?

— Как говорится, будем стараться (улыбаемся).

— В футболе «Спартак» стал чемпионом не со спартаковской игрой. Вы сами играли в умный и техничный хоккей. Готовы поступиться красотой ради результата?