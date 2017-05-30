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30 мая 2017, 21:06 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана продлил контракт с «Барысом»

Казахстанский нападающий Никита Михайлис принял предложение «Барыса» о подписании нового контракта. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

На чемпионате мира в Киеве он забросил две шайбы. Увеличить
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Срок соглашения Михайлиса составит два года. Контракт будет иметь двусторонний характер, то есть, помимо КХЛ, он имеет право играть за фарм-клуб «Номад» в чемпионате Казахстана и в ВХЛ за «Торпедо», с которым у «Барыса» действует договор о сотрудничестве.

21-летний Михайлис находится в системе «Барыса» с 2011 года. Большую часть прошлого сезона он провел в ВХЛ (17+9 в 38 играх). В КХЛ нападающий набрал четыре очка (1+3) в 11 матчах, а в чемпионате Казахстана провел четыре встречи и записал в свой актив пять баллов (1+4).

В КХЛ Михайлис дебютировал в 2014 году. За три сезона он провел 64 матча, в которых набрал 10 очков (6+4). На дебютном взрослом чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона Михайлис забросил две шайбы в пяти матчах за сборную Казахстана.

Ранее новые контракты с «Барысом» подписали вратари Хенрик Карлссон и Дмитрий Мальгин, защитник Александр Липин, нападающие Владимир Маркелов, Кирилл Савицкий, Дмитрий Гренц, Нурсултан Бельгибаев и Ярослав Евдокимов.

Официально «Барыс» покинул только нападающий и экс-капитан Брэндон Боченски, который завершил карьеру игрока. По данным Vesti.kz, уйдет из команды еще один форвард Дастин Бойд, чей контракт подошел к концу. Пополнить же «Барыс» может канадский нападающий Линден Вей, известный во выступлениям в НХЛ за «Калгари», «Лос-Анджелес» и «Ванкувер».

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