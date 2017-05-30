«Кузня» заявляется в ВХЛ. Ударит ли это по клубной вертикали?

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После сообщения об исключении новокузнецкого «Металлурга» из состава участников КХЛ, утверждённого советом директоров лиги, логичен вопрос: что ожидает команду? Вариантов хватает. Тем более учитывая незавидное финансовое положение сибиряков и позицию мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, заявившего, что такой директор, как Сергей Зиновьев, ему не нужен. Не так давно город, по сути, лишился профессиональной футбольной команды, которая нынче называется ФК «Новокузнецк» и играет в первенстве ЛФК (третья лига, зона «Сибирь»). Мог лишиться и хоккейной.

И вот 29 мая стало известно, что руководство новокузнечан приняло решение подготовить необходимую заявку для выступления во всероссийских соревнованиях по хоккею — чемпионате Высшей хоккейной лиги в сезоне-2017/18. Шаг, учитывая произошедшие ранее события, напрашивавшийся и подтверждающий, что хоккей Новокузнецку нужен, несмотря ни на что.

Примечательно, что позиции двух президентов КХЛ — бывшего и нынешнего — относительно клубной вертикали «Металлурга» диаметрально противоположны.

«Никакого отношения к школе решение не имеет. Тем более если “Кузня” будет играть в ВХЛ, то должна будет иметь свою школу. Те достижения, о которых вы говорите, это заслуги другого времени. Затраты на клуб ВХЛ гораздо ниже, чем на команду КХЛ. Эти деньги можно пустить в то направление, которое приносит результат. Регион, школа — они богаты талантами. Регион будет продолжать работать», — считает нынешний глава лиги Дмитрий Чернышенко.

«Если в городе — Новокузнецке или где-то ещё — нет команды КХЛ, то вертикаль от детской школы, через молодёжную команду — она ломается. У нас не так много школ с такой историей, как Новокузнецк или Челябинск. Поэтому дай бог, чтобы Новокузнецк продолжал растить таланты, но я уверен, что теперь делать это будет гораздо труднее», — отметил бывший руководитель лиги Александр Медведев.

По-своему правы оба, однако то, что исключение «Кузни» из КХЛ нанесёт определённый удар по её вертикали, бесспорно. Когда тебя понизили в ранге, неминуемо ослабевает и вся инфраструктура. Большой вопрос, могут ли вырасти в новых условиях звёздочки уровня Кирилла Капризова или Андрея Кареева. Развиваться в рамках участия в Высшей лиги — это совершенно иной опыт, нежели играть с мастерами из КХЛ. Тут даже параллели проводить смешно.

Непонятно, как долго всё это будет интересно генеральному спонсору «Металлурга» — компании ЕВРАЗ. Финансирование на следующий сезон, по заявлению представителей, будет не меньше, чем в сезоне-2016/17. Однако в дальнейшем всё может поменяться. Нельзя не учитывать непростую экономическую обстановку в стране и уровень жизни в отдельных, далеко не самых платёжеспособных регионах. Сегодня так, а завтра уже иначе. В этой связи радует информация о том, что молодёжная хоккейная команда Новокузнецка «Кузнецкие Медведи» продолжит выступление в чемпионате МХЛ. А ведь речь о бронзовом призёре завершившегося розыгрыша Кубка Харламова.

Чернышенко в своём выступлении отмечал, что часть высвободившихся денег (а участие в ВХЛ станет менее затратным, нежели в КХЛ) «Кузня» сможет направить на развитие специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Об этом же позднее сказали в клубе. Но в таком случае нужна гарантия непрерывного существования первой команды, иначе рассыпется вся система. Опять же зададимся вопросом: а задержится ли первая команда в ВХЛ? Не отвернётся ли от неё и без того не баловавший ранее спонсор, окунувшись в реалии «Вышки»? Да и на обменах, денежных компенсациях и продаже прав «Металлург» отныне станет зарабатывать меньше.

Отдельная проблема с посещаемостью и маркетинговой составляющей. Здесь существуют две точки зрения. Приверженцы первой считают, что теперь-то число зрителей на трибунах стадиона «Кузнецких Металлургов» возрастёт. Ничего нашему болельщику не интересно так, как победы родной команды. А побеждать в ВХЛ «Металлург» станет чаще, нежели в КХЛ. Такая точка зрения имеет право на жизнь, но с ней можно серьёзно поспорить.

В первую очередь клубу и его спонсорам нужно озадачиться тем, чтобы реконструировать домашнюю арену. То, что денег на строительство новой никто не даст, понятно без лишних слов. Комфорт и соответствие современным требованиям — одна из составляющих привлечения людей на стадион.

Что касается побед, то и здесь не всё так очевидно. Во-первых, далеко не факт, что «Металлург» будет громить всех направо и налево, что увеличит аудиторию. Во-вторых, в нашем случае не всё решают победы. В КХЛ очень много людей ходило смотреть на конкретные команды и на конкретных звёзд. При всём уважении к нижнетагильскому «Спутнику» или альметьевскому «Нефтянику», приезд в Новокузнецк СКА с Ильёй Ковальчуком и Павлом Дацюком в составе вызовет у местных жителей гораздо больший ажиотаж. И это при том, что шансы на победу «металлургов» будут минимальны.

С похожей ситуацией столкнулся московский ЦСКА. Она выглядела чуть иначе, но параллель очевидна. Как только команду покинул звёздный Александр Радулов, перебравшийся в НХЛ, на «армейцев» стало ходить меньше народу. Некоторые говорят прямым текстом: «Мы ходили на Сашу Радулова посмотреть, за его игрой понаблюдать. Теперь нам стало не так интересно».

Есть вопрос и по действующим хоккеистам «Металлурга». Ведь люди подписывались на одни условия, а им, волею обстоятельств, придётся работать совершенно в иных. Даже если хоккеисты не потеряют в деньгах, так как контракты уже подписаны, они будут играть совсем не там, где хотели. Этим вопросом должны заниматься менеджеры «Кузни» и агенты игроков. Дальнейшая карьера спортсменов зависит от них.

Следующий сезон станет во многом определяющим и показательным. Уже в его середине можно будет понять, приживётся «Металлург» в ВХЛ и будет интересен спонсорам, общественности и местным властям или же уйдёт в небытие.