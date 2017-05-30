ХК «Куньлунь» подписал контракт с еще одним канадцем китайского происхождения Тамом

Там родился в Квебеке и после завершения школы отыграл пять сезонов в местном клубе «Квебек Рэмпартс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Последние сезоны 26-летний хоккеист провел в низших североамериканских лигах (AHL, ECHL и CHL) с перерывом на сезон-2015/16, когда попробовал свои силы в чемпионате Норвегии, играя за местную «Спарту», где в 42 матчах он набрал 16 (6 голов + 10 передач) очков.

Во вторник «Куньлунь» подписал с Тамом двусторонний контракт, рассчитанный на ближайший сезон.