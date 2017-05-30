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30 мая 2017, 13:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Куньлунь» подписал контракт с еще одним канадцем китайского происхождения Тамом

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником китайского происхождения Микаэлем Тамом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

Там родился в Квебеке и после завершения школы отыграл пять сезонов в местном клубе «Квебек Рэмпартс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Последние сезоны 26-летний хоккеист провел в низших североамериканских лигах (AHL, ECHL и CHL) с перерывом на сезон-2015/16, когда попробовал свои силы в чемпионате Норвегии, играя за местную «Спарту», где в 42 матчах он набрал 16 (6 голов + 10 передач) очков.

Во вторник «Куньлунь» подписал с Тамом двусторонний контракт, рассчитанный на ближайший сезон.

Куньлунь
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