ХК «Куньлунь» подписал контракт с еще одним канадцем китайского происхождения Тамом
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником китайского происхождения Микаэлем Тамом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
Там родился в Квебеке и после завершения школы отыграл пять сезонов в местном клубе «Квебек Рэмпартс» в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Последние сезоны 26-летний хоккеист провел в низших североамериканских лигах (AHL, ECHL и CHL) с перерывом на сезон-2015/16, когда попробовал свои силы в чемпионате Норвегии, играя за местную «Спарту», где в 42 матчах он набрал 16 (6 голов + 10 передач) очков.
Во вторник «Куньлунь» подписал с Тамом двусторонний контракт, рассчитанный на ближайший сезон.
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