Агент: Хоккеист Ковальчук рассматривает контракт со СКА, ясность наступит к июлю
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий Илья Ковальчук рассматривает предложения от петербургского СКА, однако ясность с продолжением карьеры наступит не раньше конца июня — начала июля, сообщил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Юрий Николаев.
Контракт Ковальчука со СКА, за который он выступал на протяжении последних четырех сезонов, истек 30 апреля. В начале мая сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз», владеющий правами на 34-летнего форварда, провел переговоры о его возвращении в Северную Америку.
«У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваем. Но конкретика наступит лишь к концу июня — началу июля. Сейчас Илья находится в отпуске, куда ушел с массой положительных эмоций после праздника в
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