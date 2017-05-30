Агент: Хоккеист Ковальчук рассматривает контракт со СКА, ясность наступит к июлю

Контракт Ковальчука со СКА, за который он выступал на протяжении последних четырех сезонов, истек 30 апреля. В начале мая сообщалось, что клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз», владеющий правами на 34-летнего форварда, провел переговоры о его возвращении в Северную Америку.

«У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваем. Но конкретика наступит лишь к концу июня — началу июля. Сейчас Илья находится в отпуске, куда ушел с массой положительных эмоций после праздника в Санкт-Петербурге, посвященного победе в Кубке Гагарина», — сказал Николаев в телефонном разговоре.