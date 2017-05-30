Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29916628/
30 мая 2017, 13:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард Эдуард Гиматов вернулся в хоккейный клуб «Салават Юлаев»

Обновлено: 13:20
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Нападающий Эдуард Гиматов подписал соглашение с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Двусторонний контракт 23-летнего игрока рассчитан на два года.

Гиматов является воспитанником школы «Салавата Юлаева». Минувший сезон он провел в нижнекамском «Нефтехимике», принял участие в 18 матчах КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

ХК «Куньлунь» подписал контракт с еще одним канадцем китайского происхождения Тамом

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Китайский клуб КХЛ «Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником китайского происхождения Микаэлем Тамом, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота