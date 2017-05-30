Форвард Эдуард Гиматов вернулся в хоккейный клуб «Салават Юлаев»

Двусторонний контракт 23-летнего игрока рассчитан на два года.

Гиматов является воспитанником школы «Салавата Юлаева». Минувший сезон он провел в нижнекамском «Нефтехимике», принял участие в 18 матчах КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.