Форвард Эдуард Гиматов вернулся в хоккейный клуб «Салават Юлаев»
МОСКВА, 30 мая —
Р-Спорт. Нападающий Эдуард Гиматов подписал соглашение с уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Двусторонний контракт 23-летнего игрока рассчитан на два года.
Гиматов является воспитанником школы «Салавата Юлаева». Минувший сезон он провел в нижнекамском «Нефтехимике», принял участие в 18 матчах КХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.
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