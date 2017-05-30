ХК «Спартак» (Москва) заключил новый контракт с нападающим Сергеем Шмелевым

Новый сезон станет для 23-летнего хоккеиста третьим в составе «красно-белых». Новый контракт Шмелева рассчитан до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне нападающий провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей, в которых набрал 10 очков (4 шайбы + 6 результативных передач). «Спартак» в сезоне-2016/17 завершил «регулярку» на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф КХЛ.