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30 мая 2017, 13:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Спартак» (Москва) заключил новый контракт с нападающим Сергеем Шмелевым

МОСКВА, 30 мая — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Сергеем Шмелевым, сообщается на сайте московской команды.

Новый сезон станет для 23-летнего хоккеиста третьим в составе «красно-белых». Новый контракт Шмелева рассчитан до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне нападающий провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей, в которых набрал 10 очков (4 шайбы + 6 результативных передач). «Спартак» в сезоне-2016/17 завершил «регулярку» на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф КХЛ.

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