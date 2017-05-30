Дацюк: В НХЛ для меня нет миллионов долларов, есть только «Детройт»

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В Санкт-Петербурге 27 мая компания ССМ открыла бесплатный хоккейный лагерь для детей на один день Skills camp. Занятия проходили в «Хоккейном городе» СКА, после тренировки с юными хоккеистами пообщался, а лучших игроков и наградил клюшками нападающий петербургских «армейцев», двукратный обладатель кубка Стэнли и легенда «Детройта» Павел Дацюк. После беседы с ребятами Павел пообщался с корреспондентом «Чемпионата».

«Тяжело, когда хочешь играть, но не можешь помочь команде»

— Как ваше здоровье?

— Спасибо, что спросили. Желает лучшего, но ещё до начала сезона есть время, так что сейчас восстанавливаюсь.

— Будете ли готовы к старту сезона?

— Да. Усиленно занимаюсь, чтобы успеть к началу.

— Как провели последние месяцы?

— Реабилитация. Отпуск с семьёй, сейчас начался юбилейный 10-й кэмп.

— Недавно завершился чемпионат мира. Удалось посмотреть?

— Немного, если честно. От друзей в основном узнавал всё. Когда была возможность, смотрел матчи, но не все. Впечатления от сборной России очень хорошие. Команда здорово играла.

— Как вам кажется, что произошло в полуфинале с Канадой?

— Не в моей компетенции сидеть и рассуждать, чего не хватило команде. Лучше бы я играл.

— Во время празднования с кубком Гагарина вы выглядели немного отрешённо от команды. Это потому что вы не принимали участия в финальных матчах?

— Эмоции были другие. Переживания захлёстывали. Когда сидишь и смотришь вне льда, то переживаешь сильнее, чем на льду. Наверное, из-за этого так себя вёл после победы.

Каждый сезон все говорили, попадёт ли «Детройт» в плей-офф, это такая ответственность. Всё-таки мы играли не ради попадания в плей-офф, а чтобы выиграть кубок.

— Как бы оценили для себя прошедший сезон?

— Лично для меня он сложился не так удачно, как я планировал. Но всё-таки команда победила, и это останется в памяти надолго.

— С какими чувствами смотрели плей-офф после того, как получили травму в серии с «Динамо»?

— Очень тяжело, когда хочешь играть, но не можешь помочь команде. Ты переживаешь, тем более такие ответственные матчи. Непросто смотреть со стороны.

«Хорошо, что “Детройт” не попал в плей-офф в этом сезоне»

— 10 февраля ушёл из жизни владелец «Детройта» Майк Илич. В каких отношениях вы были с ним?

— Замечательный был человек, честный по отношению к людям. Печально, что его не стало. Майк так много сделал для «Детройта», благодаря ему «Ред Уингз» достиг больших высот. Общались мы с ним немного, но впечатления от бесед с Майком остались исключительно приятные.

— С вашим уходом «Детройт» ещё больше потерял свою идентичность. Команда, 10 лет назад игравшая в привлекательный, яркий хоккей, теперь является частью серой массы и впервые за много лет не вышла в плей-офф. Почему так получилось? Как ускорить перестройку команды?

Цитата — Неправильно говорить, что с моим уходом команда потеряла идентичность. Лицо осталось.

Команда взяла курс на омоложение, сейчас много юных ребят в составе. То, что не попали в плей-офф… считаю, это хорошо. Каждый сезон все говорили, попадёт ли «Детройт» в плей-офф, это такая ответственность. В итоге ты туда попадаешь, а потом… мы играли не ради попадания в плей-офф, а чтобы выиграть Кубок.

— Были ли у вас какие-то контакты с «Аризоной», которая владеет правами на вас? Интересовались ли планами?

— Никаких контактов не было, этим занимался мой агент.

— В НХЛ были истории триумфального возвращения после продолжительных пауз и даже завершения карьеры. Из россиян возвращался в строй Сергей Макаров, который завершил карьеру в «Далласе» после годичного отсутствия. Зарекаетесь ли вы от подобного?

— Об этом не думаю, на самом деле. У меня есть действующий контракт со СКА, с удовольствием его отрабатываю и играю в Петербурге.

— Предположим, после 1 июля позвонит генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи и предложит однолетний контракт на 10 миллионов долларов. Ваша реакция?

— Я даже не буду рассматривать такие предложения. Только «Детройт».

— Яромир Ягр играет в 45 лет и продолжает бить все рекорды. Допускаете, что будете выступать до такого возраста?

— Каждый год ставлю себе какую-то определённую задачу. Но чтобы как Ягр… Он, конечно, легендарный игрок и заслуживает большого уважения. Но выступать в таком возрасте на таком хорошем уровне — пока не могу загадывать так далеко.

— Нет ли у вас ощущения, что классические заокеанские дерби несколько снизили градус противостояния? «Детройт» — «Колорадо» нынче не вызывает ничего, кроме скуки. «Айлендерс» и «Рейнджерс» тоже не могут похвастать прежними войнами.

— Они не стали скучными. Конечно, чуть-чуть остыли, потому что игроки, с которых всё начиналось, уже не играют. А молодым тяжело передать, что это было такое. Но накал страстей в этих дерби по-прежнему остаётся. Сегодня уже появились другие дерби. Интересные матчи стали с «Питсбургом», «Нэшвиллом», «Коламбусом».

— Чего ждёте от финала Кубка Стэнли «Питтсбург» — «Нэшвилл»?

— Смотреть вряд ли буду. Финал — это тяжёлая игра, каждый ждёт ошибок от соперника. Мне кажется, будет осторожная игра. У «Питтсбурга» всё-таки больше опыта, а «Нэшвилл» голодный до этого кубка.

«Не важно под каким ты номером задрафтован, всё возможно»

— В своё время знаменитый Бретт Халл говорил: «Никто не может похвастать лучшей техникой, чем Дацюк». Чьи навыки сейчас можете выделить вы?

— Очень много игроков с хорошей техникой. Всё-таки хоккей изменился, одной техники не хватает, нужна и скорость, и сила, и игровое мышление. Много классных хоккеистов, боюсь кого-то забыть, поэтому не буду называть имена.

— Как развивать игровое мышление? Вы, скажем, в шахматы играете?

— Шахматы, конечно, помогают развивать. А так тяжело натренировать игровое мышление, может быть, только опыт и практику. Сам в шахматы немного играю.

— Сергей Фёдоров в интервью отмечал, что если кто-то из ветеранов в команде травмирован, то молодёжь автоматически чувствует себя более свободно и раскрепощённо. Вы ощущали подобное давление со стороны Айзермана, Шэнахэна, Ларионова, Челиоса, когда только появились в «Детройте»?

— У нас было очень много ветеранов, если один выпадал, то оставалось много опытных игроков в составе. Кто-то мог вспыхнуть, но у меня другое было желание. У легендарных ветеранов можно многому научиться, и мне было лучше, когда они были в строю. Только сейчас понимаю, что у меня было не так много времени, ведь команда довольно быстро поменялась.

— Что бы вы сказали сейчас знаменитому скауту Хокану Андерссону, при помощи которого «Детройт» выбрал вас аж под 171-м номером на драфте 1998 года?

— Я уже много раз с ним общался на эту тему. Большое спасибо, и рад что его рейс отменили, что он поехал смотреть другого игрока и убедил «Детройт» взглянуть на меня.

Санкт-Петербург на данный момент — столица хоккея. Приятно играть при полных трибунах, когда так поддерживают болельщики.

— Насколько важно быть выбранным в первых раундах драфта?

— Можно, наверное, сказать, что мой пример показывает, что не важно, под каким ты номером задрафтован, всё возможно. Надо только трудиться для этого, и немножко удачи.

— Вы были задрафтованы в 6-м раунде, молодая звёздочка КХЛ Капризов — в 5-м. Не считаете, что в НХЛ создали культ вокруг драфта и на самом деле его результаты не имеют никакого значения для карьеры?

— За теми, кто выбирается в первых раундах, более пристальное внимание. Но им легче от этого не становится.

— Эксперты и специалисты говорят, что в нынешнем «Детройте» вам было тяжело развиваться и расти. В СКА вы это развитие чувствуете?

— Это зависит от самого хоккеиста. Если он едет и заведомо думает, что не будет развиваться, то, конечно, ничего не произойдёт. Я же приехал в СКА развиваться, это новый виток карьеры и жизни. Каждый творец своей судьбы.

«В ситуации с НХЛ и Олимпиадой всё ещё может поменяться»

— Как к вам относится Олег Знарок? Может, просит брать шефство и помогать молодым?

— У нас профессиональные, рабочие отношения. Я, как и другие хоккеисты, выполняю его задачи.

— Олег Знарок в клубе и в сборной разный?

— Разная ответственность. Не замечал, чтобы он менялся.

— Две главные звезды СКА — вы и Илья Ковальчук. Какие у вас отношения с Ильёй, дружите семьями?

Цитата — В СКА много звёзд, игроков высокого класса. Конечно, мы дружим вне льда.

— Были ли удивлены, что Вадим Шипачёв в 30 лет впервые решил попробовать свои силы в НХЛ?

— Думаю, это правильное решение, что он хочет себя попробовать в лучшей лиге. Будет изначально нелегко, но у него всё получиться.

— Были мысли завершить карьеру в родном Екатеринбурге, вас туда звали, хотя бы намекали?

— Я уже много раз говорил, что с удовольствием хотел бы закончить карьеру в «Автомобилисте».

— Вы играли и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В каком городе комфортнее и приятнее вашей семье?

— Всё-таки Санкт-Петербург на данный момент — столица хоккея. Приятно играть при полных трибунах, когда так мощно поддерживают болельщики. Такой атмосферой, как в Петербурге, не многие города могут похвастать. Что касается жизни, то в Санкт-Петербурге для нас уютнее, чем в Москве.

— Вы — капитан команды. В «Детройте» вы были альтернативным капитаном. Что для вас значит капитанство? Всегда казалось, что вы спокойный человек и дать втык, где-то даже накричать в раздевалке — это не для вас.

— Если поменяли букву, это не значит, что изменился характер. Я остался таким же спокойным.

— Насколько пристально следили за ситуацией вокруг Олимпиады-2018? Как отнеслись к решению НХЛ не ехать в Корею?

— Думаю, всё ещё не раз может поменяться, так что рано говорить.

— В Детройте наверняка вам не давали проходу фанаты. В Петербурге часто узнают на улице?

— Спасибо что люди уважают моё личное пространство, а если и подходят, то делают это корректно. Это касается и Детройта, и российских городов.

Многих в спорт приводят родители и заставляют заниматься хоккеем. Но без желания самого ребёнка тяжело чего-то добиться.

«В России надо менять отношение детей к хоккею»

— Вы защитили диплом на тему развития детско-юношеского хоккея. Что в России нужно сделать первым делом для улучшения ситуации в детском спорте?

— Здесь можно много перечислять, а выделить что-то одно — это сложно, изменит сразу детский хоккей… Это касается и тренеров, и отношения родителей к своим детям, тренерам, а также хоккеистов, отношение самих детей к хоккею.

— Что именно вы имеете в виду?

— Многих в спорт приводят родители и заставляют заниматься хоккеем. Но без желания самого ребёнка тяжело чего-то добиться. Пока он не осознает, для чего он пришёл на каток.

— Насколько сильно Россия отстаёт от Америки в плане развития детского хоккея?

— В России с ситуацией я знаком поверхностно, о детском хоккее в Америке вообще не знаю.

— Илья Ковальчук рассказывал, что уже несколько лет увлекается теннисом. Какими видами спорта вы занимаетесь помимо хоккея?

— Мне нравятся все активные виды спорта. Летом это футбол, пляжный волейбол, большой теннис, бильярд, рыбалка.

— Сергей Фёдоров говорил, что его хоккейное долголетие связано с тем, что ему однажды сделали соответствующие анализы, сказали, как питаться, и он этому следовал. Вы чего-то подобного придерживаетесь?

— Любой спортсмен, который хочет добиться результата, должен следить за собой и должен придерживаться здорового правильного питания, я не исключение. Нужно где-то себя ущемлять, чтобы добиться больших результатов.

— Вы отыграли сезон в России, уже можете сравнивать. Вам не кажется, что наши и канадский стиль поменялись местами и теперь прямолинейный хоккей царит в КХЛ, а такие игроки, как вы, ценятся за океаном.

— Трудно сравнивать два стиля, которые используют разные размеры площадок. В Америке очень быстрый хоккей, здесь он медленнее, больше времени на принятие решения.

«Я не такой старый, чтобы опекать кого-то, как сына»

— Недавно читатели «Чемпионата» признали вас лучшим хоккеистом в истории «Автомобилиста», хотя вы провели всего несколько сезонов за «Динамо-Энергию». Вы сами кого считаете лучшим? На ком росли, тренируясь в свердловской хоккейной школе?

— Когда мы росли, большую часть времени проводил во дворе, играли с друзьями, следить за кем-то не оставалось времени. Хотя мы не пропускали чемпионаты мира и матчи нашей сборной. У нас в Екатеринбурге много замечательных игроков — Кутергин, Малько, Краев, Пучков, Субботин, Попов, Осипов. Я помню их с детства.

— Владимир Крикунов — ваш крёстный. А был ли у вас в Детройте или теперь в СКА какой-нибудь молодой игрок, которого вы опекали как своего сына?

— В «Детройт» я пришёл молодым, так что такого не было.

Цитата Я не такой старый, чтобы опекать кого-то, как сына. В СКА же если кто-то спрашивает совета, тут я всегда готов помочь.

— У Сергея Мозякина есть мечта сыграть вместе с сыном, и он близок к её исполнению…

— Судя по тому, как он играет, он её осуществит.

— У вас недавно родился сын — Павел Дацюк-младший.

— У меня такой мечты нет (улыбается).

— Вы, пройдя через победы, поражения, операции и многое другое, задумывались, отдадите ли его в хоккей?

— Вернёмся опять к теме детского хоккея. Если он сам захочет и будет с удовольствием заниматься, то тогда я его поддержу. Будет тяжело, но это будет его решение, а не моё.

— Вы выиграли много кубков и медалей. Какая сейчас у вас цель? Ради чего готовы продолжать играть в хоккей?

— Может, для кого-то это и много. Но думаю, что побед много не бывает. Каждый сезон — новая страничка книги, которую ты хочешь написать и завершить жирной точкой, но не кляксой.

Каждый сезон — новая страничка книги, которую ты хочешь написать и завершить жирной точкой, но не кляксой.

— После чемпионского сезона нет тревоги по поводу следующего?

— Вот это ещё один мотивирующий фактор. Нам нужно постараться доказать, что всё возможно.

— В вашей копилке по-прежнему нет олимпийского золота. Это главная цель на 2018 год?

— Это цель, в которую нужно попасть.