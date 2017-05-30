Дацюк: В НХЛ для меня нет миллионов долларов, есть только «Детройт»
Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк — о сезоне в СКА, воспоминаниях о «Детройте», детском хоккее и олимпийском золоте.
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«Тяжело, когда хочешь играть, но не можешь помочь команде»
— Как ваше здоровье?
— Спасибо, что спросили. Желает лучшего, но ещё до начала сезона есть время, так что сейчас восстанавливаюсь.
— Будете ли готовы к старту сезона?
— Да. Усиленно занимаюсь, чтобы успеть к началу.
— Как провели последние месяцы?
— Реабилитация. Отпуск с семьёй, сейчас начался юбилейный 10-й кэмп.
— Недавно завершился чемпионат мира. Удалось посмотреть?
— Немного, если честно. От друзей в основном узнавал всё. Когда была возможность, смотрел матчи, но не все. Впечатления от сборной России очень хорошие. Команда здорово играла.
— Как вам кажется, что произошло в полуфинале с Канадой?
— Не в моей компетенции сидеть и рассуждать, чего не хватило команде. Лучше бы я играл.
— Во время празднования с кубком Гагарина вы выглядели немного отрешённо от команды. Это потому что вы не принимали участия в финальных матчах?
— Эмоции были другие. Переживания захлёстывали. Когда сидишь и смотришь вне льда, то переживаешь сильнее, чем на льду. Наверное,
Каждый сезон все говорили, попадёт ли «Детройт» в
— Как бы оценили для себя прошедший сезон?
— Лично для меня он сложился не так удачно, как я планировал. Но
— С какими чувствами смотрели
— Очень тяжело, когда хочешь играть, но не можешь помочь команде. Ты переживаешь, тем более такие ответственные матчи. Непросто смотреть со стороны.
«Хорошо, что “Детройт” не попал в
— 10 февраля ушёл из жизни владелец «Детройта» Майк Илич. В каких отношениях вы были с ним?
— Замечательный был человек, честный по отношению к людям. Печально, что его не стало. Майк так много сделал для «Детройта», благодаря ему «Ред Уингз» достиг больших высот. Общались мы с ним немного, но впечатления от бесед с Майком остались исключительно приятные.
— С вашим уходом «Детройт» ещё больше потерял свою идентичность. Команда, 10 лет назад игравшая в привлекательный, яркий хоккей, теперь является частью серой массы и впервые за много лет не вышла в
Команда взяла курс на омоложение, сейчас много юных ребят в составе. То, что не попали в
— Были ли у вас
— Никаких контактов не было, этим занимался мой агент.
— В НХЛ были истории триумфального возвращения после продолжительных пауз и даже завершения карьеры. Из россиян возвращался в строй Сергей Макаров, который завершил карьеру в «Далласе» после годичного отсутствия. Зарекаетесь ли вы от подобного?
— Об этом не думаю, на самом деле. У меня есть действующий контракт со СКА, с удовольствием его отрабатываю и играю в Петербурге.
— Предположим, после 1 июля позвонит генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи и предложит однолетний контракт на 10 миллионов долларов. Ваша реакция?
— Я даже не буду рассматривать такие предложения. Только «Детройт».
— Яромир Ягр играет в 45 лет и продолжает бить все рекорды. Допускаете, что будете выступать до такого возраста?
— Каждый год ставлю себе
— Нет ли у вас ощущения, что классические заокеанские дерби несколько снизили градус противостояния? «Детройт» — «Колорадо» нынче не вызывает ничего, кроме скуки. «Айлендерс» и «Рейнджерс» тоже не могут похвастать прежними войнами.
— Они не стали скучными. Конечно,
— Чего ждёте от финала Кубка Стэнли «Питтсбург» — «Нэшвилл»?
— Смотреть вряд ли буду. Финал — это тяжёлая игра, каждый ждёт ошибок от соперника. Мне кажется, будет осторожная игра. У «Питтсбурга»
«Не важно под каким ты номером задрафтован, всё возможно»
— В своё время знаменитый Бретт Халл говорил: «Никто не может похвастать лучшей техникой, чем Дацюк». Чьи навыки сейчас можете выделить вы?
— Очень много игроков с хорошей техникой.
— Как развивать игровое мышление? Вы, скажем, в шахматы играете?
— Шахматы, конечно, помогают развивать. А так тяжело натренировать игровое мышление, может быть, только опыт и практику. Сам в шахматы немного играю.
— Сергей Фёдоров в интервью отмечал, что если
— У нас было очень много ветеранов, если один выпадал, то оставалось много опытных игроков в составе.
— Что бы вы сказали сейчас знаменитому скауту Хокану Андерссону, при помощи которого «Детройт» выбрал вас аж под 171-м номером на драфте 1998 года?
— Я уже много раз с ним общался на эту тему. Большое спасибо, и рад что его рейс отменили, что он поехал смотреть другого игрока и убедил «Детройт» взглянуть на меня.
— Насколько важно быть выбранным в первых раундах драфта?
— Можно, наверное, сказать, что мой пример показывает, что не важно, под каким ты номером задрафтован, всё возможно. Надо только трудиться для этого, и немножко удачи.
— Вы были задрафтованы в 6-м раунде, молодая звёздочка КХЛ Капризов — в 5-м. Не считаете, что в НХЛ создали культ вокруг драфта и на самом деле его результаты не имеют никакого значения для карьеры?
— За теми, кто выбирается в первых раундах, более пристальное внимание. Но им легче от этого не становится.
— Эксперты и специалисты говорят, что в нынешнем «Детройте» вам было тяжело развиваться и расти. В СКА вы это развитие чувствуете?
— Это зависит от самого хоккеиста. Если он едет и заведомо думает, что не будет развиваться, то, конечно, ничего не произойдёт. Я же приехал в СКА развиваться, это новый виток карьеры и жизни. Каждый творец своей судьбы.
«В ситуации с НХЛ и Олимпиадой всё ещё может поменяться»
— Как к вам относится Олег Знарок? Может, просит брать шефство и помогать молодым?
— У нас профессиональные, рабочие отношения. Я, как и другие хоккеисты, выполняю его задачи.
— Олег Знарок в клубе и в сборной разный?
— Разная ответственность. Не замечал, чтобы он менялся.
— Две главные звезды СКА — вы и Илья Ковальчук. Какие у вас отношения с Ильёй, дружите семьями?
— Были ли удивлены, что Вадим Шипачёв в 30 лет впервые решил попробовать свои силы в НХЛ?
— Думаю, это правильное решение, что он хочет себя попробовать в лучшей лиге. Будет изначально нелегко, но у него всё получиться.
— Были мысли завершить карьеру в родном Екатеринбурге, вас туда звали, хотя бы намекали?
— Я уже много раз говорил, что с удовольствием хотел бы закончить карьеру в «Автомобилисте».
— Вы играли и в Москве, и в
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— Вы — капитан команды. В «Детройте» вы были альтернативным капитаном. Что для вас значит капитанство? Всегда казалось, что вы спокойный человек и дать втык,
— Если поменяли букву, это не значит, что изменился характер. Я остался таким же спокойным.
— Насколько пристально следили за ситуацией вокруг Олимпиады-2018? Как отнеслись к решению НХЛ не ехать в Корею?
— Думаю, всё ещё не раз может поменяться, так что рано говорить.
— В Детройте наверняка вам не давали проходу фанаты. В Петербурге часто узнают на улице?
— Спасибо что люди уважают моё личное пространство, а если и подходят, то делают это корректно. Это касается и Детройта, и российских городов.
Многих в спорт приводят родители и заставляют заниматься хоккеем. Но без желания самого ребёнка тяжело
«В России надо менять отношение детей к хоккею»
— Вы защитили диплом на тему развития
— Здесь можно много перечислять, а выделить
— Что именно вы имеете в виду?
— Многих в спорт приводят родители и заставляют заниматься хоккеем. Но без желания самого ребёнка тяжело
— Насколько сильно Россия отстаёт от Америки в плане развития детского хоккея?
— В России с ситуацией я знаком поверхностно, о детском хоккее в Америке вообще не знаю.
— Илья Ковальчук рассказывал, что уже несколько лет увлекается теннисом. Какими видами спорта вы занимаетесь помимо хоккея?
— Мне нравятся все активные виды спорта. Летом это футбол, пляжный волейбол, большой теннис, бильярд, рыбалка.
— Сергей Фёдоров говорил, что его хоккейное долголетие связано с тем, что ему однажды сделали соответствующие анализы, сказали, как питаться, и он этому следовал. Вы
— Любой спортсмен, который хочет добиться результата, должен следить за собой и должен придерживаться здорового правильного питания, я не исключение. Нужно
— Вы отыграли сезон в России, уже можете сравнивать. Вам не кажется, что наши и канадский стиль поменялись местами и теперь прямолинейный хоккей царит в КХЛ, а такие игроки, как вы, ценятся за океаном.
— Трудно сравнивать два стиля, которые используют разные размеры площадок. В Америке очень быстрый хоккей, здесь он медленнее, больше времени на принятие решения.
«Я не такой старый, чтобы опекать
— Недавно читатели «Чемпионата» признали вас лучшим хоккеистом в истории «Автомобилиста», хотя вы провели всего несколько сезонов за «Динамо-Энергию». Вы сами кого считаете лучшим? На ком росли, тренируясь в свердловской хоккейной школе?
— Когда мы росли, большую часть времени проводил во дворе, играли с друзьями, следить за
— Владимир Крикунов — ваш крёстный. А был ли у вас в Детройте или теперь в СКА
— В «Детройт» я пришёл молодым, так что такого не было.
— У Сергея Мозякина есть мечта сыграть вместе с сыном, и он близок к её исполнению…
— Судя по тому, как он играет, он её осуществит.
— У вас недавно родился сын — Павел
— У меня такой мечты нет (улыбается).
— Вы, пройдя через победы, поражения, операции и многое другое, задумывались, отдадите ли его в хоккей?
— Вернёмся опять к теме детского хоккея. Если он сам захочет и будет с удовольствием заниматься, то тогда я его поддержу. Будет тяжело, но это будет его решение, а не моё.
— Вы выиграли много кубков и медалей. Какая сейчас у вас цель? Ради чего готовы продолжать играть в хоккей?
— Может, для
Каждый сезон — новая страничка книги, которую ты хочешь написать и завершить жирной точкой, но не кляксой.
— После чемпионского сезона нет тревоги по поводу следующего?
— Вот это ещё один мотивирующий фактор. Нам нужно постараться доказать, что всё возможно.
— В вашей копилке
— Это цель, в которую нужно попасть.
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