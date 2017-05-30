Боченски завершил карьеру игрока

Переговоры хоккеиста и клуба были продолжительными и упорными, руководство и тренерский штаб однозначно хотели видеть многолетнего лидера «Барыса» в составе. Однако Брэндон Боченски после долгих размышлений решил сконцентрироваться на своей семье. Игрок поблагодарил коллектив клуба и всех болельщиков «Барыса» за прекрасные семь совместных лет, сказал, что будет скучать по Астане и никогда не забудет это важное время в его карьере и личной жизни.



Мы тоже будем скучать, Брэндон! Руководство, тренерский штаб и весь коллектив ХК «Барыс» благодарит Брэндона Боченски за его выдающийся вклад в развитие и становление команды. В том числе благодаря его высокому игровому мастерству и отличным человеческим качествам тысячи маленьких казахстанцев по всей стране пришли в хоккейные секции, а многочисленная армия болельщиков «Барыса» ежегодно прирастала новыми фанатами.



Брэндон Боченски выступал за «Барыс», начиная с 2010 года. За семь сезонов в КХЛ он провёл 399 матчей, в которых набрал 397 (160+237) очков. Этот результат позволил ему стать лучшим иностранным бомбардиром в истории КХЛ, а также занять второе место в списке лучших иностранных снайперов лиги. Кроме того, Брэндон Боченски провёл 15 матчей в составе сборной Казахстана, в которых набрал 12 (5+7) очков.



Спасибо, Брэндон, за все силы, время и эмоции, которые ты подарил «Барысу», Астане и Казахстану! Желаем семейного счастья и успехов в личных делах. Уверены, что на этом история наших взаимоотношений не заканчивается, а просто открывается новая её глава.